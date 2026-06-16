राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग (SHVR) 2025-26” में राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि के तहत प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर का मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.

ये सम्मान विद्यालयों में स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की स्थिति, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, हरित आवरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए दिए गए हैं. राजस्थान के इन स्कूलों ने पूरे देश के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है.

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सम्मानित विद्यालयों की सूची



राष्ट्रीय मेरिट से सम्मानित 11 विद्यालय इस प्रकार हैं:

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया, बाड़मेर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उजीण सिंह का नाडा बेरी, सीकर

राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला, डूंगरपुर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा, चूरू

पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय परलिया की ढाणी, कोटा

स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, देवली, टोंक

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरा, ब्यावर

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई, बाड़मेर

सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वल्लभ नगर, कोटा

दरबार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), सांभर लेक, जयपुर

जवाहर नवोदय विद्यालय, तलवाड़ा, बांसवाड़ा

शिक्षा मंत्री ने कहा- यह गौरव का पल है

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह उपलब्धि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करती है. उन्होंने कहा, “इन विद्यालयों ने स्वच्छ, हरित और सतत शिक्षण वातावरण का मॉडल प्रस्तुत किया है. यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है.”

साथ ही मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अन्य विद्यालय भी इन सफल स्कूलों से प्रेरणा लेकर SHVR के मापदंडों पर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में राजस्थान स्वच्छता व हरियाली का अग्रणी राज्य बनेगा. इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्राचार्यों और पूरे स्टाफ की सामूहिक मेहनत को दिया जा रहा है. शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को और मजबूत करेगी.

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