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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी दफ्तर पर कड़ा पहरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी दफ्तर पर कड़ा पहरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन

Cockroach Janta Party Protest In Jaipur: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें थप्पड़ जड़ दिए.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 16 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ युवकों ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें थप्पड़ जड़ दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. CJP ने मारपीट का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया है. CJP के प्रदर्शन में हुए जबरदस्त हंगामे और मारपीट के बाद बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

जयपुर के सी स्कीम इलाके में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. दफ्तर के बाहर और आसपास के इलाकों में पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल लोग बीजेपी दफ्तर कूच ना कर दें, इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है.

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

बीजेपी दफ्तर पर पुलिस का पहरा

सोमवार (16 जून) को प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था. संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मारपीट हुई थी. मारपीट का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया था. इसी वजह से बीजेपी दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, जिस जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से तकरीबन एक किलोमीटर ही दूर है.

शहीद स्मारक पर आयोजित CJP के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बढ़ती बेरोजगारी के जैसे मुद्दों को लेकर विरोधव प्रदर्शन किया. ये सभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी भी कर रहे था. 

दीपके को जड़े थप्पड़

प्रदर्शन के दौरान जब दीपके अपने समर्थकों के कंधों पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. हालांकि, CJP के समर्थकों ने युवकों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. जानकारी के अनुसार, CJP के इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी होने के मामले भी सामने आये. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में भी लिया है. 

 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
BJP RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Cockroach Janta Party
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