बारां में NH-27 पर दर्दनाक हादसा, कोटा से कानपुर जा रही स्लीपर बस पलटी, 2 की मौत, 12 घायल

राजस्थान के बारां जिलें के शाहाऊ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज (2 जून) अलसुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कोटा से कानपुर जा रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर फरेदुआ तलहटी गांव के पास हाईवे पर ही पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बालिका समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

सुबह 4 बजे, यात्रियों की गहरी नींच के बची हाईवे पर पलटी बस

यह हादसा करीब 4 बजे का है, जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, तभी फरेदुआ तलहटी गांव के पास मोड़ पर बस चालक संतुलन खो बैठा और बस लहराते हुए हाईवे पर ही पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि बस के पलटते ही चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को घटना की सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत बस से बाहर निकालकर शाहाबाद राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बारां जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

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नींद की झपकी या तेज रफ्तार को माना जा रहा हादसे का कारण

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई है. शुरुआती तौर पर हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना या तेज रफ्तार माना जा रहा है.

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