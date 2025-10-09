हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों में होगी एक यूनिफॉर्म, शिक्षा विभाग कर रहा बड़ा बदलाव

Rajasthan News: सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों में होगी एक यूनिफॉर्म, शिक्षा विभाग कर रहा बड़ा बदलाव

Rajasthan News: राजस्थान सरकार जल्द ही सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने जा रही है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इससे बच्चों में आर्थिक आधार पर भेदभाव खत्म होगा.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की स्कूली ड्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों के बच्चे अब एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे.शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दिशा में कदम उठाने का ऐलान किया है. 

मदन दिलावर ने कहा है कि समान यूनिफॉर्म होने से बच्चों में आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और इसको लेकर शिक्षा विभाग लंबे समय से मंथन कर रहा है. जल्द ही इसे धरातल पर उतर जाएगा.

'गरीब अमीर का फर्क खत्म करना चाहती है सरकार'

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस बदलाव के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि कई बार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता है. वह सोचता है उनके माता-पिता के पास अगर पैसा होता तो वह भी किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते. यह सोच बच्चों को अवसाद में पहुंचा देती है. इसी कारण सरकार ये चाहती है कि सभी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू हो ताकि 'गरीब अमीर का फर्क' खत्म हो सके.

प्राइवेट स्कूलों को मिलेंगे विकल्प :

पहला, सभी प्राइवेट स्कूल मिलकर एक जैसी ड्रेस तय करें.

दूसरा, सरकारी स्कूलों की वर्तमान यूनिफॉर्म को ही अपनाएं.

फैसले की पूरी रूप से की गई स्टडी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकारी और निजी विद्यालय सभी की एक ही तरह की ड्रेस हो, ऐसे आदेश जारी करने के प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, ये प्रयास 2 साल पहले शुरू किए गए थे. तबसे ही इसकी एक्सरसाइज लगातार जारी थी. कुछ कानूनविदों ने कहा था कि इस पर स्टे आ सकता है. स्टडी करने के बाद स्टे की संभावना न के बराबर है, इसलिए इस फैसले को अब धरातल पर उतारा जाएगा.

इस तरह होगा क्रियान्वयन

पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के स्कूलों में लागू की जाएगी.

बाद में सीबीएसई (CBSE) सहित सभी प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जाएगा.

प्राइवेट स्कूल संचालकों की सहमति:

स्कूल शिक्षा परिवार भी इस फैसले के साथ है. इसके अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि जैसे एक देश, एक राशन कार्ड योजना है, वैसे ही एक राज्य, एक यूनिफॉर्म का विचार है. ये कदम छात्रों में समानता की भावना मजबूत करेगा. कुछ संस्थान शुरू में विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवाद के जरिए सभी को साथ लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूल चलाने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना और रोजगार सृजन करना है, न कि यूनिफॉर्म के नाम पर कमीशन कमाना.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 09 Oct 2025 01:17 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS Rajasthan One Uniform
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
बिहार
Bihar Election 2025 Live: चिराग पासवान के लिए BJP ने सेट कर दिया फॉर्मूला, दिया गया ये ऑफर
बिहार चुनाव: चिराग पासवान के लिए BJP ने सेट कर दिया फॉर्मूला, दिया गया ये ऑफर
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

India-UK Tech Security: PM Modi और UK PM की मुलाकात, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर जोर
Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
बिहार
Bihar Election 2025 Live: चिराग पासवान के लिए BJP ने सेट कर दिया फॉर्मूला, दिया गया ये ऑफर
बिहार चुनाव: चिराग पासवान के लिए BJP ने सेट कर दिया फॉर्मूला, दिया गया ये ऑफर
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget