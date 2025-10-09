राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है. इसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को कैंडिडेट घोषित किया गया है. वहीं, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों ने अब तक उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं की है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनने में जल्दबाजी कर दी है या यह विपक्षी दल की कोई रणनीति है.

इस सवाल का जवाब कांग्रेस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिया. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीकाराम जूली ने कहा, "लोग कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर दी. कांग्रेस ने कांग्रेस के हिसाब से टिकटें तय की हैं और इससे पहले जहां-जहां उपचुनवा हैं, उन हर जगहों पर कांग्रेस ने टिकट की घोषणा कर दी है, चाहे वो कोई भी राज्य हो."

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, "पार्टी में बड़ी मजबूती के साथ संगठन का काम चल रहा है और एडवांस में सारी तैयारियां हैं. मैं समझता हूं कि यह जो चुनाव होगा, यह सरकार के अब तक के काम की परीक्षा होगी और परिणाम जल्द सामने आ जाएंगे."

भजनलाल सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस के सीनियर नेता टीकाराम जूली ने आगे कहा, "आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आतंक और तानाशाही और भ्रष्टाचार का काम चल रहा है. कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है. किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. चुनाव में ये सभी मुद्दे रहेंगे."

जनता करेगी सवाल, सरकार को देना होगा जवाब

टीकाराम जूली ने आगे कहा, "हमारी योजनाओं को बंद करने के अलावा, इन लोगों (भजनलाल सरकार) ने क्या काम किया है? ये सारे सवाल जनता पूछेगी और हर सवाल का जवाब इन्हें देना पड़ेगा. अंता उपचुनाव राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसमें सरकार फेल होगी."