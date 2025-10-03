चूरू में ASP की गाड़ी से टक्कर के बाद युवक की मौत, ग्रामीणों ने इन मांगो लेकर दिया धरना

राजस्थान के चूरू जिले में पुलिस अधिकारी की गाड़ी से टक्कर के बाद घायल युवक की गुरुवार (2 अक्टूबर) को मौत हो गई. वहीं इस घटना के विरोध में परिजनों व ग्रामीणों ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को प्रदर्शन किया.

पुलिस अधिकारी की कार की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मौत के 17 घंटे बाद गतिरोध टूटा और परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेने को राजी हुए. इससे पहले सुबह दस बजे से जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे चल रहे धरने मे बीजेपी विधायक हरलाल सहारण भी शामिल हुए. धरने में मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की.

एक्सीडेंट में घायल युवक की मौत

एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कालिका यूनिट टीम प्रभारी एएसपी राजकार्य कर लौटते समय चूरू, सरदारशहर रोड पर गुरुवार रात करीब 9 बजे बालरासर आथूना के पास एएसपी की कार की टक्कर से बाइक सवार अरविंद घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

हादसे पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण पहले सड़क जाम कर बैठ गए और फिर शुक्रवार (3 अक्टूबर) को सुबह दस बजे मोर्चरी के आगे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने और परिवार को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

करीब चार घंटे के प्रदर्शन के बाद एएसपी लोकेंद्र दादरवाल की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों से हुई करीब एक घंटे की वार्ता सफल रहने के बाद परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव लेने को राजी हुए. वार्ता में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल,विधायक हरलाल सहारण, डीएसपी सुनील झाझड़िया, एसडीएम मौजूद रहे.