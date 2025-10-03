हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: संदिग्ध कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला, मालिक फरार, सरकार ने दी क्लीन चिट

राजस्थान: संदिग्ध कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला, मालिक फरार, सरकार ने दी क्लीन चिट

Jaipur News: एबीपी न्यूज़ की टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो पाया कि सरकारी सील के बजाय कंपनी ने खुद ही ताला डाल रखा है. जानकारी मिली है कि अधिकांश सामान भी वहां से हटा लिया गया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में जिस संदिग्ध कफ सिरप को पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और दो की मौत के दावे किए जा रहे हैं, वह राजस्थान की ही राजधानी जयपुर में बनती है. संदिग्ध सिरप बनाने वाली कंपनी के संस फार्मा की फैक्ट्री जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में है. घटना के बाद से फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है. 

एबीपी न्यूज़ की टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो पाया कि सरकारी सील के बजाय कंपनी ने खुद ही ताला डाल रखा है. जानकारी मिली है कि अधिकांश सामान भी वहां से हटा लिया गया है. हमारी टीम पड़ताल करते हुए कंपनी के मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता के जयपुर के बनीपार्क इलाके में स्थित घर पर पहुंची. हमें घर पर भी कोई नहीं मिला. 

अब तक नहीं हुआ एक्शन

जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री का संचालन और उत्पादन की निगरानी जनरल मैनेजर देवल कुमार गुप्ता करते थे. जानकारी के मुताबिक गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास थी. हैरानी की बात यह है कि बच्चों की मौत के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक दोनों पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई.

सबूत मिटाने की कोशिश?

हमारी टीम ने कंपनी के मालिक से लेकर दूसरे जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इससे संदेह और गहरा हो गया कि कहीं सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? 

घटना के बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई और दवा के कई बैचों का वितरण रोक दिया. स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम ने भी पानी और दवा के नमूने लिए हैं. 

स्वास्थ्य विभाग ने दी क्लीन चिट

वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत को लेकर क्लीन चिट देने का काम किया है. दावा किया गया है कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उन्हें संदिग्ध सिरप लिखी ही नहीं गई थी. 

स्वास्थ्य तंत्र पर खड़े हो रहे सवाल

यह हादसा राजस्थान के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. सरकारी टेंडरों में आखिर ऐसी कंपनियों को जगह क्यों दी जाती है जिनका रिकॉर्ड पहले ही संदिग्ध रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि गुणवत्ता जांच में ढीलाई देशभर में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है. 

दिल्ली में 16 बच्चों की बिगड़ चुकी है तबीयत

जानकारी मिली है कि यही डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन वाली खांसी की सिरप 2021 में दिल्ली में 16 बच्चों की तबीयत बिगाड़ चुकी थी. इसके बावजूद कंपनी पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया. राजस्थान ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि उन्हें दिल्ली की घटना की जानकारी थी, लेकिन यहां की क्वालिटी जांच में कोई खामी नहीं मिली. 

ठोस सबूतों के बावजूद क्यों मिली इजाजत?

अब बड़ा सवाल उठता है कि इतने ठोस सबूतों के बावजूद दवा को हरी झंडी आखिर कैसे दे दी गई? क्या सरकारी मशीनरी ने लापरवाही बरती या फिर कहीं दबाव में आकर फैसला हुआ?

Published at : 03 Oct 2025 06:15 PM (IST)
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
IND vs WI: बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
वीडियोज

Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Honda Activa e Review : Power, Range और Comfort का Perfect Combination
Honda QC1 Review : A New Era in Scooter Design and Performance | Auto Live
