Video: दलदल में फंसा शख्स, क्रेन से खींचना पड़ा, कई घंटों तक चला मौत का खेल, वीडियो वायरल

Kishangarh News: राजस्थान के किशनगढ़ से एक दिल-दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति दलदल में गले तक घंस गया. वीडियो में साफ देखा गया है कि व्यक्ति को दलदल से निकालने के लिए कई लोग जुटे हुए हैं. इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन फेल साबित हुआ

बता दें कि यह घटना किशनगढ़ के एक निमार्ण स्थल पर घटी. वीडियो में देखा गया है कि एक व्यक्ति बहुत ही बुरी तरह से गले तर दलदल में फंस गया है और व्यक्ति को दलदल से निकालने में कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन दलदल से व्यक्ति को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था. थोड़ी सी भी लापरवाही व्यक्ति की जान ले सकती थी.

लोगों ने काफी देर तक व्यक्ति को दलदल से निकालने की कोशिश की, लेकिन दलदल की चिपचिपाहट और गहराई के कारण ये सारी कोशिश नाकाम रही और व्यक्ति धीरे-धीरे गले तक धंस गया, जिसके चलते स्थिति और भी गंभीर हो गई और घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन फेल रहा.

क्रेन की मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला गया

इसके बाद लोगों ने और देरी किए बिना क्रेन की मदद ली. क्रेन की मदद से एक मजबूत हुक और रस्सी के जरिए व्यक्ति को धीरे-धीरे करके बाहर खींचा गया. काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सकुशल दलदल से बाहर लाया गया. अगर समय रहते क्रेन को न बुलाया जाता तो व्यक्ति की जान भी जा सकती थी. इस घटना के वीडियो ने सभी को चौंका दिया है और लोगों के कई कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.