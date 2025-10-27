Bahadurgarh News: सब्जी नहीं, उम्मीदें रौंद गया बुलडोजर! यह नारा सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है. हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर से एक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है. यहां सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की दुकानों पर बुलडोजर चलवाते हुए देखा गया है. ACP के इस एक्शन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

बुलडोजर से सब्जियां बचाती नज़र आई महिला

बता दें कि ये घटना बहादुरगढ़ के किसी इलाके में घटी है. ACP की पहचान दिनेश कुमार के रूप में हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ACP दिनेश कुमार खुद बुलडोजर ऑपरेटर को निर्देश देते हुए देखें गए हैं और बुलडोजर सब्जी के ठेलों को कुचल रहा है. वहीं गरीब महिला बुलडोजर से अपनी सब्जियां बचाती दिख रही है.

वीडियो में साफ देखा गया है कि टमाटर, आलू, प्याज जैसी सारी सब्जियां कुछ ही सेकंड में कुचल गईं. ACP के इस तरीके को देखकर हर कोई दंग रह गया. सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं की मेहनत की कमाई एक दम धूल में मिल गई.

यूजर्स ने कार्रवाई को बताया पुलिस की गुंडागर्दी

वीडियो में ये भी देखा गया है कि सब्जी बेचने वाले लोग अपनी सब्जियों को हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ACP उन्हें ऐसा करने नहीं देते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि दिनेश कुमार ने इस कार्रवाई का एक रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे. वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे.

एक यूजर ने लिखा की कोई अपनी मेहनत से कमा कर खा रहा है इससे भी दिक्कत है? वहीं दूसरे ने लिखा की ये तो गुंडागर्दी चल रही है. वीडियो पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ACP की इस कार्रवाई पर अब कोई एक्शन लिया गया है या नहीं.