राजस्थान: किशनगढ़ सड़क हादसे में नेवी जवान का निधन, 3 दिन बाद थी शादी, घर में छाया मातम

राजस्थान के छोटा किशनगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. ​गुरुवार रात छोटा किशनगढ़ के लाम्बा गांव के पास सड़क दुर्घटना में भारतीय नौसेना के जवान सरदार बैरवा का निधन हो गया. जवान की शादी 30 नवंबर को होने वाली थी. ​शुक्रवार को पैतृक गांव गोठियाना में जवान सरदार बैरवा का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया.

पार्थिव देह को तिरंगे में लपेटकर लाया गया, जिस पर जगह-जगह पुष्प वर्षा हुई. ​सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. नौसेना और थल सेना के अधिकारियों के साथ ही विधायक विकास चौधरी और वहां मौजूद हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.

शहीद के नाम पर होगा स्कूल का नाम?

​इस दौरान ग्रामीणों और परिजनों ने विधायक विकास चौधरी को ज्ञापन सौंपकर गांव के स्कूल और अस्पताल का नाम शहीद सैनिक सरदार बैरवा के नाम पर रखने की मांग की.

