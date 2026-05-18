राजस्थान: आसमान से बरस रही आग! 19 जिलों में हीटवेव अलर्ट, कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार

राजस्थान में मई के तीसरे सप्ताह में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मानो आसमान से आग बरस रही हो. हर दिन के साथ गर्मी के तेवर और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं. बढ़ती गर्मी के चलते आम जनजीवन पर ख़ासा असर दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों के साथ-साथ उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप रहेगा. बढ़ती गरमी का असर पर्यटकों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. उदयपुर-जोधपुर जैसे ज़िलों में तेज गर्मी के कारण पर्यटन स्थल भी सुने पड़ने लगे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 मई को प्रदेश के 19 ज़िलों में हीटवेव का प्रकोप रहेगा. इन ज़िलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं.

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सड़कों पर पसरा सन्नाटा

प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण स्थानीय प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी की बौछारें और जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. बढ़ती गरमी का ख़ास तौर पर पर्यटन पर असर पड़ रहा है . गर्मी अपना असर सुबह से ही दिखाना शुरू कर रही है. ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों को इस गर्मी में बचने की सलाह दी है. तेज धूप में न निकलें, अगर जरूरत है तो पूरा शरीर ढंककर ही बाहर निकलें. इसके स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों इस गर्मी में पानी की मात्रा बढाने की सलाह दी है.

तापमान 45 डिग्री के पार

पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो प्रदेश के सभी शहरों में रविवार को आसमान साफ रहा और तेज धूप का असर रहा. दिन में सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बीकानेर में अधिकतम तापमान 45, जैसलमेर में 44.9, चित्तौड़गढ़ में 44.6, फलोदी में 44.8, कोटा, वनस्थली (टोंक) में 44.2, श्रीगंगानगर में 44.1, जोधपुर में 43.8, चूरू में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

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