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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: हॉस्टल के मेस में घुसा 4 फीट का मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कोटा: हॉस्टल के मेस में घुसा 4 फीट का मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Kota News In Hind: कोटा के बोरखेड़ा हॉस्टल मेस में 4 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. जिसके बाद कर्मचारी और छात्रों में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ दिया है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 19 Jul 2026 12:02 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा में एक अनोखी और डरावनी घटना सामने आई है. यहां बोरखेड़ा इलाके के एक हॉस्टल की मेस में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

मेस में खाना बना रहे कर्मचारियों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, वे जान बचाकर बाहर भाग निकले. देखते ही देखते छात्रों की भीड़ जमा हो गई और पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया. छात्र और कर्मचारी ने तुरंत वन विभाग को खबर किया.

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वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने काफी एहतियात बरतते हुए मगरमच्छ को काबू में लिया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया. बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़ दिया गया.

गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं

गनीमत रही कि वन विभाग की टीम समय रहते पहुंच गई, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना के बाद छात्रों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.

बारिश में भटका मगरमच्छ

माना जा रहा है कि लगातार बारिश और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे मामलों में तुरंत सूचना देने की अपील की है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 19 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News Kota News
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