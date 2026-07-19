कोटा: हॉस्टल के मेस में घुसा 4 फीट का मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

राजस्थान के कोटा में एक अनोखी और डरावनी घटना सामने आई है. यहां बोरखेड़ा इलाके के एक हॉस्टल की मेस में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

मेस में खाना बना रहे कर्मचारियों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, वे जान बचाकर बाहर भाग निकले. देखते ही देखते छात्रों की भीड़ जमा हो गई और पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया. छात्र और कर्मचारी ने तुरंत वन विभाग को खबर किया.

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वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने काफी एहतियात बरतते हुए मगरमच्छ को काबू में लिया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया. बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़ दिया गया.

गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं

गनीमत रही कि वन विभाग की टीम समय रहते पहुंच गई, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना के बाद छात्रों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.

बारिश में भटका मगरमच्छ

माना जा रहा है कि लगातार बारिश और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे मामलों में तुरंत सूचना देने की अपील की है.

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