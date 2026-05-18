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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: जोधपुर में रेप और ब्लैकमेल से परेशान महिला ने की आत्महत्या, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Jodhpur News: जोधपुर में रेप और ब्लैकमेल से परेशान महिला ने की आत्महत्या, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Jodhpur News in Hindi: जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में रेप और ब्लैकमेल से परेशान महिला ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 18 May 2026 09:05 AM (IST)
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जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र में रेप और ब्लैकमेल के एक सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. न्याय नहीं मिलने और लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. इससे पहले वह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई थी. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

महिला का शव मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजन और राजपूत समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं. मामले को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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20 मार्च का मृतका की बड़ी बहन ने भी की थी आत्महत्या

परिजनों का आरोप है कि महिला ने करीब 33 दिन पहले पांच-छह युवकों के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दिए जाने से महिला मानसिक तनाव में थी.

बताया जा रहा है कि मामले का मुख्य आरोपी एक ई-मित्र संचालक है, जिसने पहले मृतका की बड़ी बहन को अपने जाल में फंसाकर उसके वीडियो बनाए और फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया. प्रताड़ना से परेशान होकर बड़ी बहन ने 20 मार्च को आत्महत्या कर ली थी.

पीड़िता ने 11 मई को दर्ज कराया गैंगरेप का मामला

परिजनों के अनुसार, बड़ी बहन की मौत के बाद आरोपियों ने छोटी बहन को भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शोषण किया. पीड़िता ने 11 अप्रैल को गैंगरेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इतना ही नहीं, उसने पुलिस को लिखित में आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सुरक्षा और न्याय नहीं मिल पाया.

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही मामले की निगरानी- SP

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इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजपूत समाज और स्थानीय लोगों में भारी रोष है. धरने पर बैठे लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पी.डी नित्या ने कहा कि मामले की जांच जारी थी और कई नए तथ्य सामने आ रहे थे. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Crime Jodhpur News RAJASTHAN NEWS RAPE CASE
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