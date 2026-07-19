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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET पेपर लीक मुद्दे पर संसद में मुखर रहेगी कांग्रेस, सचिन पायलट बोले- जिद पर अड़ी है सरकार

NEET पेपर लीक मुद्दे पर संसद में मुखर रहेगी कांग्रेस, सचिन पायलट बोले- जिद पर अड़ी है सरकार

Rajasthan Political News: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि NEET पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में मजबूती से आवाज उठाएगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Jul 2026 08:11 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' संवाद कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि NEET पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में मजबूती से आवाज उठाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा, क्योंकि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने से बच रही है और जिद पर अड़ी हुई है.

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लगातार पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने NTA पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अब "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी" नहीं, बल्कि "ड्रामा टेस्टिंग एजेंसी" बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा.

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सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना आलोकतांत्रिक- सचिन पायलट

इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है. सचिन पायलट ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने को कायराना और अलोकतांत्रिक कदम करार दिया है. सचिन पायलट ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार भी सवाल खड़े किए हैं. सचिन पायलट ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है और गर्भवती महिलाओं की मौतों पर सरकार गंभीर नहीं है.

"छात्रों की गूंज" अभियान से छात्रों की समस्याएं आ रहीं सामने- टीकाराम जूली

वहीं, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि "छात्रों की गूंज" अभियान के जरिए छात्रों की समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा रहा है और पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
NEET Paper Leak RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT JAIPUR NEWS
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