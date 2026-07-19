NEET पेपर लीक मुद्दे पर संसद में मुखर रहेगी कांग्रेस, सचिन पायलट बोले- जिद पर अड़ी है सरकार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' संवाद कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि NEET पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में मजबूती से आवाज उठाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा, क्योंकि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने से बच रही है और जिद पर अड़ी हुई है.

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लगातार पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने NTA पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अब "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी" नहीं, बल्कि "ड्रामा टेस्टिंग एजेंसी" बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा.

कोटा: हॉस्टल के मेस में घुसा 4 फीट का मगरमच्छ, मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना आलोकतांत्रिक- सचिन पायलट

इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है. सचिन पायलट ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने को कायराना और अलोकतांत्रिक कदम करार दिया है. सचिन पायलट ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार भी सवाल खड़े किए हैं. सचिन पायलट ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है और गर्भवती महिलाओं की मौतों पर सरकार गंभीर नहीं है.

"छात्रों की गूंज" अभियान से छात्रों की समस्याएं आ रहीं सामने- टीकाराम जूली

वहीं, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि "छात्रों की गूंज" अभियान के जरिए छात्रों की समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा रहा है और पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.

डूंगरपुर में 'चांदीपुरा वायरस' की दस्तक, 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट