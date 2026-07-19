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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर के हॉस्टल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, खाने में कीडे़ और कंकड़ देख भड़के विधायक

डूंगरपुर के हॉस्टल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, खाने में कीडे़ और कंकड़ देख भड़के विधायक

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर जिले के कुंआ कस्बे स्थित हॉस्टल में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में गंभीर कमी पाई गई है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. 

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 19 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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राजस्थान के सरकारी छात्रावासों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, मामला डूंगरपुर जिले के कुंआ कस्बे स्थित हॉस्टल से सामने आया है. यहां हॉस्टल में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

दरअसल, पूरा मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कुंआ कस्बे से सामने आया है. यहां डूंगरपुर स्थित चौरासी विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अनिल कटारा अचानक 'नाना भाई खांट राजकीय जनजाति बालक छात्रावास' पहुंच गए. छात्रावास के अंदर का नजारा देख विधायक अनिल कटारा दंग रह गए.

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अनाज में थे कंकड और छोटे-छोटे कीड़े

विधायक द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. स्टोर रूम की जांच करने पर सामने आया कि सरकारी खाद्यान्न (गेहूं और चावल) अत्यंत निम्न स्तर का है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस अनाज में भारी मात्रा में कंकड़ और छोटे-छोटे कीड़े रेंग रहे थे.

विधायक ने लगाई अधिकारियों को फटकार

इस औचक निरीक्षण के बाद से ही समाज कल्याण विभाग और हॉस्टल प्रशासन के अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए हैं. विधायक अनिल कटारा ने मौके पर ही मौजूद खामियों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पर एक्शन कब?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हॉस्टल प्रशासन इन मासूम बच्चों को बीमार करने का इंतजार कर रहा था! विधायक के इस एक्शन के बाद अब देखना होगा कि ज़िला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर लापरवाही पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 19 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS Anil Katara
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