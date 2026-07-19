डूंगरपुर के हॉस्टल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, खाने में कीडे़ और कंकड़ देख भड़के विधायक

राजस्थान के सरकारी छात्रावासों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, मामला डूंगरपुर जिले के कुंआ कस्बे स्थित हॉस्टल से सामने आया है. यहां हॉस्टल में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

दरअसल, पूरा मामला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कुंआ कस्बे से सामने आया है. यहां डूंगरपुर स्थित चौरासी विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अनिल कटारा अचानक 'नाना भाई खांट राजकीय जनजाति बालक छात्रावास' पहुंच गए. छात्रावास के अंदर का नजारा देख विधायक अनिल कटारा दंग रह गए.

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अनाज में थे कंकड और छोटे-छोटे कीड़े

विधायक द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. स्टोर रूम की जांच करने पर सामने आया कि सरकारी खाद्यान्न (गेहूं और चावल) अत्यंत निम्न स्तर का है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस अनाज में भारी मात्रा में कंकड़ और छोटे-छोटे कीड़े रेंग रहे थे.

विधायक ने लगाई अधिकारियों को फटकार

इस औचक निरीक्षण के बाद से ही समाज कल्याण विभाग और हॉस्टल प्रशासन के अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए हैं. विधायक अनिल कटारा ने मौके पर ही मौजूद खामियों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पर एक्शन कब?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हॉस्टल प्रशासन इन मासूम बच्चों को बीमार करने का इंतजार कर रहा था! विधायक के इस एक्शन के बाद अब देखना होगा कि ज़िला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर लापरवाही पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है.

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