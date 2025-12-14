डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा बोले- 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार'

राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज (14 दिसंबर) जोधपुर दौरे पर रहे और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया. बातचीत के दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आए भ्रष्टाचार के एक स्टिंग ऑपरेशन पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है तो सरकार तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के सवाल पर कहा कि उन्होंने भी इस मामले को समाचार पत्रों में पढ़ा है और जल्द ही पार्टी स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उनका कहना था कि सरकार किसी भी तरह के गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

लोगों तक पहुंचेगी सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी- प्रेमचंद बैरवा

भजनलाल सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हुए बैरवा ने कहा कि मात्र दो वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है. जन-जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से राज्यभर में रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है. इस रथ यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाएगा. बैरवा ने दावा किया कि भजनलाल सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पिछली कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के बराबर है और इसमें विकास एवं जनकल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है.

सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी- उपमुख्यमंत्री

इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में जागरूकता अभियान चला रही है. उनका कहना था कि ऐसे अभियान दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन को सतर्क रहने के लिए जरूरी हैं.

सरकार की योजनाओं और नियमों का करें पालन- प्रेमचंद बैरवा

इस दौरान प्रेमचंद बैरवा ने जनता से अपील की कि वे भी सरकार की योजनाओं और नियमों का पालन करें, ताकि प्रदेश में विकास और सुरक्षा का संतुलन बना रहे. उन्होंने दोहराया कि भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने और जनहित के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

