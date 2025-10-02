हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते', कफ सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर राजस्थान के मंत्री का विवादित बयान

Rajasthan News: कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींमसर का बेतुका बयान विवादों में है. साथ ही मंत्री जीएसटी पर भी अजीब टिप्पणी कर विपक्ष के निशाने पर आए.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में खांसी का सिरप पीने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने और मौत की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है. इस संवेदनशील मामले पर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का बयान अब विवादों में घिर गया है.

मंत्री खींवसर ने कहा कि जिस सिरप के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उसके सैंपल जांच के लिए कई लैब में भेजे गए हैं और फिलहाल उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने साफ कहा कि विभाग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. साथ ही उनका कहना था कि जब तक किसी के खिलाफ ठोस सबूत न हो, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

अपने ही बयान में उलझे मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर

खींमसर ने बच्चों की मौत और तबीयत बिगड़ने की खबरों को 'प्री-मेच्योर' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सिरप की वजह से ही बच्चों की हालत खराब हुई. उन्होंने मीडिया को भी नसीहत दी कि बिना प्रमाण के मौत या बीमारी का कारण किसी दवा को न बताया जाए.

इस मामले पर जहां जनता और परिजनों में गुस्सा है, वहीं मंत्री के इस बयान को असंवेदनशील और बेतुका माना जा रहा है. विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जब मासूम बच्चों की जान का सवाल हो, तब सरकार और मंत्री को बेहद संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए था.

जीएसटी से भरा सरकार का खजाना

इसी बीच गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक और बयान देकर विवाद और बढ़ा दिया. उन्होंने जीएसटी दरें कम होने पर कहा कि "हमारी पार्टी बीजेपी इसकी मार्केटिंग करेगी और लोगों को बताएगी कि यह मोदी जी की वजह से हुआ है. नहीं तो जनता को पता ही नहीं चलेगा." उन्होंने यह भी कहा कि जिसे पहले ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहा जाता था, उसी जीएसटी से सरकार का खजाना भरा और अब जनता को राहत देने के लिए दरें कम की गई हैं.

सरकार की छवि पर सवाल उठ रहा मंत्री का बयान

बच्चों के स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में मंत्री का लापरवाह बयान न केवल असंवेदनशीलता दर्शाता है, बल्कि इससे सरकार की छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और संभव है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़े.

Published at : 02 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Cough Syrup RAJASTHAN NEWS Gajendra Khimsar
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
