राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस का हमला, CM भजनलाल शर्मा को खुले मंच की चुनौती

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है. कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के दावों पर सीधा पलटवार करते हुए उन्हें 'झूठ का पुलिंदा' करार दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की उपलब्धियों को खोखला बताते हुए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को खुले मंच पर बहस की चुनौती दे दी है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार के पास वास्तव में दिखाने लायक काम हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या उनके किसी भी कैबिनेट मंत्री को जयपुर के अल्बर्ट हॉल जैसे सार्वजनिक स्थल पर आकर जनता के सामने बहस करनी चाहिए. कांग्रेस इस बहस के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एकतरफा बयानबाजी तक सीमित रही और मुख्यमंत्री मीडिया के सवालों का सामना किए बिना ही वहां से चले गए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि दो साल पहले आज ही के दिन राजस्थान में 'पर्ची का ड्रामा' हुआ था और अब दो साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा किया गया है. उनके मुताबिक अगर सरकार को अपने काम पर भरोसा होता, तो वह खुलकर सवालों के जवाब देती और अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करती.

राजस्थान में चरमरा गई है कानून-व्यवस्था- डोटासरा

डोटासरा ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है, बिजली व्यवस्था लड़खड़ा रही है और किसान यूरिया के लिए दर-दर भटक रहे हैं. युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें गहरा असंतोष है. इसके अलावा सरकार के भीतर मंत्रियों के बीच आपसी खींचतान भी खुलकर सामने आ रही है.

मौजूदा सरकार के पतन की हो चुकी है शुरुआत- डोटासरा

डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कामों को गिनाने के बजाय कांग्रेस पर आरोप लगाने पर ज्यादा जोर दिया गया. जिन योजनाओं और कामों की बात की गई, उनमें से एक भी जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. कांग्रेस के अनुसार, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उपलब्धियों का नहीं, बल्कि असफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास थी.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मौजूदा सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने वास्तव में जनता के लिए काम किया है, तो वह पांच बड़े जनहित के मुद्दों पर खुली बहस की कांग्रेस की चुनौती स्वीकार करें. कांग्रेस पार्टी आगे भी जनता से जुड़े सवालों को उठाती रहेगी और विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार को मजबूती से घेरने का काम करेगी.

ये भी पढ़िए- दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव