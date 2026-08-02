बांके बिहारी मंदिर में चढ़ा हीरा बदला? 2024 में किया था दान

राजस्थान के भरतपुर के किले में स्थित प्राचीन बांके बिहारी जी मंदिर से हीरा चोरी के मामले की जांच करने देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचे. उप शासन सचिव ने मंदिर में मूर्ति पर लगे हीरे को निकाल कर दानदाता महिला और उसके परिजनों को दिखाया. जिसके बाद दानदाता ने कहा कि जो 'मैंने हीरा दान किया यह वो हीरा नहीं है.

जांच के दौरान मंदिर पर भरतपुर देवस्थान विभाग के अधिकारी, मंदिर का पुराना, नए दोनों पुजारी और दानदाता को भी बुलाया गया. लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि मूर्ति पर लगा हीरा असली है या नकली. देवस्थान विभाग की टीम जो जांच करने आई थी उनके रिकॉर्ड में भी हीरे का बिल भी नकली लगाया गया है. हीरे का असली बिल दानदाता महिला के पास है. जब जांच अधिकारी ने असली बिल से फाइल में लगे बिल से मिलान किया तो दोनों बिल अलग-अलग थे.

दिसंबर 2024 में किया था बिहारी जी मंदिर में हीरे का दान

गौरतलब है की भरतपुर की महिला भक्त मीरा बंसल ने दिसंबर 2024 में किले स्थित बिहारी जी मंदिर पर एक हीरा दान किया था. मीरा बंसल ने दिल्ली के करौल बाग स्थित कुंदन लाल एंड संस के यहां से हीरा खरीदा था और बिहारी जी मंदिर पर हीरा दान कर दिया. उस समय मंदिर के पुजारी मनोज भारद्वाज थे. उन्हें ही हीरा दिया गया था. हीरा देने के करीब 6 महीने बाद लोगों ने बताया कि बिहारी जी मूर्ति पर हीरा नहीं है.

मीरा बंसल और उसके परिवार के लोगों ने बिहारी जी के मंदिर पर जाकर देखा तो वहां पर पहले जैसे हीरे की चमक नहीं थी. जो मीरा बंसल ने हीरा चढ़ाया था वह मूर्ति पर नहीं लगा था. जिसके बाद देवस्थान विभाग के आयुक्त मुकेश मीणा से बात की गई लेकिन, उन्होंने संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया. हीरा चढ़ाने के बाद मीरा बंसल ने कई बार हीरा दान के लिए देवस्थान विभाग से स्लिप मांगी लेकिन, उन्होंने वह नहीं दी. कई बार कहने के बाद भी देवस्थान विभाग ने कोई जांच नहीं करवाई है. मीरा बंसल ने देवस्थान विभाग उदयपुर, भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग, सीएम भजन लाल शर्मा से भी इसकी शिकायत की है.

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जयपुर से आई टीम को दिखाया हीरे का बिल और सर्टिफिकेट

कई बार देवस्थान विभाग में शिकायत के बाद अब देवस्थान विभाग के अधिकारी कहते हैं कि क्या पता तुमने बिहारी जी पर कांच का टुकड़ा चढ़ाया हो. जब हमने हीरा दान किया था उस समय देवस्थान विभाग ने हीरे की जांच नहीं की थी. उन्हें उस समय जांच करनी चाहिए थी. देवस्थान विभाग ने हीरा गायब किया और अब उसे वह कांच का टुकड़ा बता रहे हैं.

दानदाता मीरा बंसल के पास हीरे का बिल, उसका नंबर और सर्टिफिकेट भी है. फिलहाल मीरा बंसल की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है. वह लगातार बिहारी जी मूर्ति पर लगे हीरे की जांच की मांग कर रहीं हैं. मीरा बंसल ने जयपुर से आई टीम को हीरे का बिल, उसका नंबर और सर्टिफिकेट दिखाया है.

हीरे में लगी थी चांदी की कचोरी, मगर अब नहीं

हीरा की दानदाता मीरा बंसल निवासी रंजीत नगर ने बताया कि आज हमें मंदिर पर बुलाया गया है. हीरे की जांच की गई. हमें हीरा नकली लग रहा है. जयपुर से आये अधिकारियों ने मेरे से पूछताछ की है. अधिकारियों का कहना है कि हीरे की जांच करवाई जाएगी. हीरे को देखकर मैं संतुष्ट नहीं हूं. दान की गई चांदी की जूतियां भी दिखाई गई.,वह सही हैं. देवस्थान विभाग के रिकॉर्ड में लगा बिल भी दिखाया गया. वह भी नकली है.

हीरा को दान करने वाली मीरा बंसल ने बताया है की जो हीरा हमने दान किया था उस हीरे के पीछे सोने की कटोरी लगी थी लेकिन अब हमें जो हीरा दिखाया गया है उस हीरे में चांदी की कटोरी लगी मिली. हमने जो हीरा दीया था उस हीरे के पीछे सोने की कटोरी है और उस सोने की कटोरी के पीछे हीरे का कोड नंबर लगा है. नंबर से ही सिद्ध होगा कि हीरा असली है या नकली अब हमें जो हीरा दिखाया गया है. उसके पीछे चांदी की कटोरी लगी है. इससे यह लग रहा है कि हीरा नकली है.

देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव आलोक सैनी ने बताया कि 26 जून को एक पेपर में एक न्यूज प्रकाशित हुई थी. जिसमें लिखा हुआ था कि बिहारी जी मंदिर से 3 लाख 64 हजार का एक हीरा गायब है. बाकी सामान भी सुरक्षित नहीं है. जिस पर आज जांच के लिए मैं आया हूं. हीरे को लेकर सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं. हीरे की भी जांच करवाई जाएगी.

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