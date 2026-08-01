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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: बस्ती में घुसा 7 फीट का अजगर, मचा हड़कंप

डूंगरपुर: बस्ती में घुसा 7 फीट का अजगर, मचा हड़कंप

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर शहर के एक रिहायशी इलाके में 7 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे स्नेक एक्सपर्ट ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 01 Aug 2026 10:59 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर शहर में उस समय हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया. आबादी वाले क्षेत्र में इतने बड़े अजगर को देखते ही लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि, समय रहते स्नेक एक्सपर्ट (Snake Expert) की मदद से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली.

अजगर को देख जमा हो गई भीड़

जानकारी के अनुसार, डूंगरपुर शहर के एक रिहायशी मोहल्ले में अचानक यह 7 फीट लंबा अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया. घरों के बाहर मौजूद लोगों की नजर जैसे ही अजगर पर पड़ी, उन्होंने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. दहशत के बावजूद कई लोग दूर से इस घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आए.

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स्नेक एक्सपर्ट ने किया सफल रेस्क्यू

स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन्यजीव विशेषज्ञों को दी. सूचना मिलते ही प्रशिक्षित स्नेक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची. काफी सावधानी और कड़ी मशक्कत के बाद विशेषज्ञ ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. रेस्क्यू किए जाने के बाद, अजगर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर उसके प्राकृतिक आवास (जंगल) में छोड़ने की तैयारी की गई. गनीमत यह रही कि समय पर रेस्क्यू होने के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना नहीं हुई.

बारिश के मौसम में अलर्ट रहने की अपील

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश (Monsoon) के मौसम में जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी भर जाने के कारण सांप, अजगर और अन्य वन्यजीव अक्सर सुरक्षित और सूखे स्थानों की तलाश में आबादी वाले इलाकों का रुख कर लेते हैं.

वन विभाग ने जारी की एडवायजरी

  • किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर घबराएं नहीं.
  • स्वयं सांप या अजगर को पकड़ने, मारने या छेड़ने का प्रयास न करें.
  • तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दें.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 01 Aug 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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