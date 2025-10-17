राजस्थान: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP के प्रत्याशी का ऐलान, मोरपाल सुमन को बनाया उम्मीदवार

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने लंबी मंत्रणा के बाद मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है. तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर दाव खेला है. लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी को अंता सीट पर चुनाव में उतारा है. हालांकि इससे पहले प्रभु लाल सैनी और नंदलाल सुमन का भी नाम चर्चा में था. मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं. मोरपाल सुमन का ताल्लुक माली समाज से है.

जातिगत समीकरण और उम्मीदवार का चयन

मोरपाल सुमन बांरा पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं. ऐसे में एक स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है. लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं. वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है. ऐसे में निर्दलीय यहां पर खेल विभाग सकता है.

जातिगत समीकरण के साथ प्रत्याशियों की रणनीति

दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को उतारा है. लेकिन अब देखना होगा कि इस सीट पर जीत का सहरा किस पार्टी के बंधता है.

