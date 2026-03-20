हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, सुरक्षा के रहे पुख्त इंतजाम

जयपुर: जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, सुरक्षा के रहे पुख्त इंतजाम

Jaipur News in Hindi: जयपुर में अलविदा जुमे पर नमाजियों ने मस्जिदों से लेकर सड़कों पर नमाज अदा हुई. साथ ही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में अलविदा जुमे के मौके पर अकीदत और एहतराम का खास माहौल देखने को मिला. शहर की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई जगहों पर मस्जिदें पूरी तरह भर गईं. पुराने शहर की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की.

जामा मस्जिद के आसपास सड़कों के दोनों ओर दूर तक नमाजियों की कतारें नजर आईं. हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर रमजान के आखिरी जुमे को खास बनाया. इस दौरान पूरे शहर में शांति और भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला, जहां लोगों ने अमन और खुशहाली की दुआएं मांगीं.

पूरी दुनिया में अमन चैन कायम को लेकर की गई दुआ

जानकारी के अनुसार, अलविदा जुमे की नमाज पर अमेरिका और इजरायल के साथ हो रहे ईरान के युद्ध का असर साफ तौर पर दिखाई दिया. नमाज से पहले हुए खुतबे यानी विशेष तकरीर में ईरान पर हमले के बारे में विस्तार से बात रखी गई. कहा गया कि अमेरिका और इजरायल के हमले में जो लोग मारे जा रहे हैं, वह शहादत का दर्जा पा रहे हैं और शहीद कहला रहे हैं.

अमेरिका दादागिरी कर रहा है और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है. उसकी दादागिरी के खिलाफ समूची दुनिया को एकजुट होना चाहिए. ईरान के हालात को लेकर नमाज के बाद विशेष दुआ भी की गई. पूरी दुनिया में अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर भी दुआ की गई. हमले का कोई असर भारत पर ना पड़े, इसको लेकर भी दुआ की गई. भारत में आई परेशानियों यानी रसोई गैस के संकट को लेकर भी दुआ की गई. ईरान पर हमले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए तमाम लोग नमाज के दौरान काले कपड़े पहन कर आए हुए थे. कुछ लोगों ने काली पट्टी भी बांध रखी थी.

ये भी पढ़िए- Jaipur News: अब टैक्सी कैब में नहीं लगेगा डर, SOS बटन दबाते ही तुरंत पहुंचेगी राजस्थान पुलिस

शिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक जताया विरोध

शिया समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद शांतिपूर्वक विरोध भी जताया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर  ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था. मस्जिद की छत समेत आसपास की इमारत पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. ईरान के युद्ध के मद्देनजर खुफिया एजेंसी खास तौर पर सक्रिय थी. नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली. नमाज के बाद बातचीत में तमाम लोगों ने ईरान पर हमले को लेकर अपने गुस्से का भी इजहार किया.

अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आए ज्यादातर लोगों ने इस मौके पर बताया कि कल वह ईद का त्योहार बेहद सादगी के साथ मनाएंगे. नए कपड़े नहीं पहनेंगे और न ही किसी तरह की खुशी मनाएंगे. ईद के बाद कल कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा.

ये भी पढ़िए- Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया

Published at : 20 Mar 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Jama Masjid EID Jumma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, सुरक्षा के रहे पुख्त इंतजाम
जयपुर: जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, सुरक्षा के रहे पुख्त इंतजाम
राजस्थान
Jaipur News: गैस संकट से जयपुर के टिफिन सेंटर्स प्रभावित, स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा भरपेट खाना
जयपुर: गैस संकट से जयपुर के टिफिन सेंटर्स प्रभावित, स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा भरपेट खाना
राजस्थान
Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया
Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
Advertisement

वीडियोज

एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, Snake Venom Case रद्द, Elvish ने कहा, सालों तक किया गया परेशान
Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी बधाई
ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी बधाई
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
विश्व
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूरोप के इस देश ने हथियार देने पर लगाई रोक
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
इंडिया
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
फूड
मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज
मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज
यूटिलिटी
नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में बिकने लगा नकली कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में बिकने लगा नकली कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget