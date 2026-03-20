जयपुर: जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजियों ने अदा की नमाज, सुरक्षा के रहे पुख्त इंतजाम
Jaipur News in Hindi: जयपुर में अलविदा जुमे पर नमाजियों ने मस्जिदों से लेकर सड़कों पर नमाज अदा हुई. साथ ही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था.
जयपुर में अलविदा जुमे के मौके पर अकीदत और एहतराम का खास माहौल देखने को मिला. शहर की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई जगहों पर मस्जिदें पूरी तरह भर गईं. पुराने शहर की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की.
जामा मस्जिद के आसपास सड़कों के दोनों ओर दूर तक नमाजियों की कतारें नजर आईं. हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर रमजान के आखिरी जुमे को खास बनाया. इस दौरान पूरे शहर में शांति और भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला, जहां लोगों ने अमन और खुशहाली की दुआएं मांगीं.
पूरी दुनिया में अमन चैन कायम को लेकर की गई दुआ
जानकारी के अनुसार, अलविदा जुमे की नमाज पर अमेरिका और इजरायल के साथ हो रहे ईरान के युद्ध का असर साफ तौर पर दिखाई दिया. नमाज से पहले हुए खुतबे यानी विशेष तकरीर में ईरान पर हमले के बारे में विस्तार से बात रखी गई. कहा गया कि अमेरिका और इजरायल के हमले में जो लोग मारे जा रहे हैं, वह शहादत का दर्जा पा रहे हैं और शहीद कहला रहे हैं.
अमेरिका दादागिरी कर रहा है और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है. उसकी दादागिरी के खिलाफ समूची दुनिया को एकजुट होना चाहिए. ईरान के हालात को लेकर नमाज के बाद विशेष दुआ भी की गई. पूरी दुनिया में अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर भी दुआ की गई. हमले का कोई असर भारत पर ना पड़े, इसको लेकर भी दुआ की गई. भारत में आई परेशानियों यानी रसोई गैस के संकट को लेकर भी दुआ की गई. ईरान पर हमले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए तमाम लोग नमाज के दौरान काले कपड़े पहन कर आए हुए थे. कुछ लोगों ने काली पट्टी भी बांध रखी थी.
ये भी पढ़िए- Jaipur News: अब टैक्सी कैब में नहीं लगेगा डर, SOS बटन दबाते ही तुरंत पहुंचेगी राजस्थान पुलिस
शिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक जताया विरोध
शिया समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद शांतिपूर्वक विरोध भी जताया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था. मस्जिद की छत समेत आसपास की इमारत पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. ईरान के युद्ध के मद्देनजर खुफिया एजेंसी खास तौर पर सक्रिय थी. नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली. नमाज के बाद बातचीत में तमाम लोगों ने ईरान पर हमले को लेकर अपने गुस्से का भी इजहार किया.
अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आए ज्यादातर लोगों ने इस मौके पर बताया कि कल वह ईद का त्योहार बेहद सादगी के साथ मनाएंगे. नए कपड़े नहीं पहनेंगे और न ही किसी तरह की खुशी मनाएंगे. ईद के बाद कल कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा.
ये भी पढ़िए- Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL