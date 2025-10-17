जालौर में होटल के बाहर हुई स्कॉर्पियो तोड़फोड़, पिकअप सवार बदमाशों ने जतेंद्र माली पर किया हमला

राजस्थान के जालौर शहर में थाना थर्ड फेज क्षेत्र में गुरूवार दोपहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब होटल में खाना खा रहे जितेंद्र माली नमक युवक पर पिकअप सवार बदमाशों ने हमला कर दिया. जितेन्द्र उस वक़्त दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा था. बदमाशों ने पहले उसकी गाड़ी में टक्कर मारी फिर हॉकी और लोडे की रॉड से तोड़फोड़ कर दी. अचानक मले से वहां अफरा-तफरी मच गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया.

शुरूआती जांच में दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है. घटना के बाद लोगो ने पुलिस से नाराजगी जताई. फ़िलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

दरसल घटना जालोर शहर के थर्ड फेज क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच यह घटना हुई. जानकारी के अनुसार जितेंद्र पुत्र हंजाराराम माली अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहा था, तभी दो पिकअप में सवार बदमाश होटल के बाहर पहुंचे और उसकी स्कॉर्पियो को निशाना बनाया. उन्होंने पहले पिकअप से स्कॉर्पियो को टक्कर मारी, फिर सरियों और हॉकी से वार कर गाड़ी के शीशे और बॉडी को बुरी तरह तोड़ दिया. जितेंद्र माली पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी तरह मौके से भाग निकला.

इस दौरान हमलावरों ने स्कॉर्पियो के पास खड़ी दूसरी कार और एक स्कूटी को भी तोड़ दिया. घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और डीएसपी जालोर टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

डीएसपी ने बताया कि घटना में वाहनों की तोड़फोड़ की गई है, लेकिन फायरिंग या किसी व्यक्ति पर चोट की बात सामने नहीं आई है. यह मामला दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश और बजरी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 14 अक्टूबर की रात को लेटा क्षेत्र में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था. फिलहाल पुलिस ने जितेंद्र माली की रिपोर्ट पर नामजद मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.