हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAjmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया

Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया

Ajmer News In Hindi: किशन दोधानी ने ड्रग्स तस्करी में फंसाए जाने पर एसपी ऑफिस में सरेंडर की गुहार लगाई, पर सुनवाई नहीं हुई. बैंकॉक में नौकरी के झांसे में उसे ड्रग्स ले जाने के लिए मजबूर किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद के डिग्गी तालाब में मौत को गले लगाने वाला प्रॉपर्टी कारोबारी किशन दोधानी अपनी मौत से 7 दिन पहले एसपी ऑफिस गया था. वहां उसने सरेंडर करने की गुहार लगाई और मीडियाकर्मियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई थी. सिटी थाना पुलिस और NDRF की टीम ने कल तालाब से उसका शव निकाला. मृतक के परिवार में पत्नी और 12 व 8 साल की दो बेटियां हैं.

 विदेश में नौकरी का झांसा, बैंकॉक भेजा

किशन ने SP ऑफिस में मीडिया को बताया था कि नसीराबाद निवासी दोस्त अनिल ने कहा कि उसका जीजा संजय विदेश में नौकरी दिलाएगा. दिल्ली में इंटरव्यू की बात कही गई लेकिन वहां पहुंचने पर हैदराबाद से बैंकॉक जाने को कहा गया. किशन अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ बैंकॉक पहुंच गया. 8 दिन बाद इंटरव्यू रद्द होने की बात कहकर वापस बुलाया गया और साथ में होटल में दिया गया चॉकलेट का ब्रीफकेस लाने को कहा गया. किशन को पता नहीं था कि उसमें ड्रग्स है. मुंबई पहुंचकर उसने संजय के बताए आदमी को ब्रीफकेस दे दिया.

 10 दिन इधर-उधर छुपता रहा, मोबाइल भी छीना

2 मार्च को फोन आया कि टोंक आ जाओ खतरा है. वहां पहुंचने पर किशन का मोबाइल ले लिया गया. 5 दिन कोटा में एक दोस्त के घर रखा गया फिर मथुरा बुलाया गया लेकिन वहां कोई नहीं मिला. इसी दौरान पता चला कि ब्रीफकेस में ड्रग्स थी जो पकड़ी जा चुकी है और मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही है. किशन के वकील चंद्रशेखर ने बताया कि 12 मार्च को किशन उनके पास आया था. उन्होंने एसपी ऑफिस में सरेंडर करने की सलाह दी. किशन ने कहा था कि पिछले 10 दिन से इधर-उधर छुपता फिर रहा हूं. कर्ज से भी परेशान हूं और अब सरेंडर करने आया हूं.

 SP ऑफिस ने मामला यहां का नहीं बोलकर किया मना

SP ऑफिस में पुलिस ने मामला अजमेर का नहीं होने के कारण सरेंडर लेने से मना कर दिया. इसके 7 दिन बाद नसीराबाद के डिग्गी तालाब में किशन ने जीवन समाप्त कर लिया. यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि एक निर्दोष को धोखे से ड्रग तस्करी में फंसाया गया और जब उसने सरेंडर करने की कोशिश की तो कोई सुनवाई नहीं हुई.

 

Input By : Hitesh Balam
और पढ़ें
Published at : 20 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया
Ajmer News: ड्रग्स में फंसा प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, विदेश में नौकरी का झांसा देकर बैंकॉक भिजवाया
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
राजस्थान
Jaipur News: अब टैक्सी कैब में नहीं लगेगा डर, SOS बटन दबाते ही तुरंत पहुंचेगी राजस्थान पुलिस
जयपुर में अब टैक्सी कैब में नहीं लगेगा डर, SOS बटन दबाते ही तुरंत पहुंचेगी राजस्थान पुलिस
राजस्थान
Rajasthan IAS-IPS Transfer: राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अफसरों के तबादले
राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अफसरों के तबादले
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
इंडिया
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
क्रिकेट
विराट और गेल नहीं, आईपीएल में इस धुरंधर बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप, देखें सभी सीजन की लिस्ट
विराट और गेल नहीं, आईपीएल में इस धुरंधर बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप, देखें सभी सीजन की लिस्ट
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
ट्रेंडिंग
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
लाइफस्टाइल
Kalonji Oil Benefits For Hair: क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget