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राजस्थान में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत, सरकार सख्त

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद सरकार सख्त हो गई है. निदेशालय में तैनात डॉक्टर्स को मिलेगी एक-एक ब्लॉक की जिम्मेदारी का आदेश दिया गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद अब सरकार सख्त हो गई है. मातृ मृत्यु के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल और इलाज में लापरवाही रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई. कोटा में हुई एक मातृ मृत्यु के मामले में सही तरीके से जांच नहीं होने पर संबंधित एएनएम को निलंबित करने के निर्देश दिए गए.

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डॉक्टरों को अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी

अब स्वास्थ्य निदेशालय में तैनात डॉक्टरों को अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाएगी. ये डॉक्टर अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर बड़े अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था पर नजर रखेंगे.

खास तौर पर ऐसी गर्भवती महिलाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी डिलीवरी अगले 15 दिनों में होनी है और जिनकी स्थिति में ज्यादा खतरा है. उनकी समय पर जांच कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया है.

104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट रखना अनिवार्य

सरकार ने प्रदेश की सभी 104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट रखना अनिवार्य कर दिया है. गंभीर हालत में प्रसूता को दूसरे अस्पताल ले जाते समय उसके साथ नर्सिंग स्टाफ या एएनएम को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मौसमी बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है. उपस्वास्थ्य केंद्र तक जरूरी दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. हर बुखार वाले मरीज की जांच के लिए ब्लड स्लाइड ली जाएगी.

डेंगू या मलेरिया मिलने पर आसपास के 50 घरों में तुरंत सर्वे और मच्छरों को रोकने का अभियान चलाया जाएगा. सरकार का फोकस अब मातृ मृत्यु रोकने के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच, इलाज और अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने पर है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Aug 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Government RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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