राजस्थान में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत, सरकार सख्त

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद अब सरकार सख्त हो गई है. मातृ मृत्यु के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल और इलाज में लापरवाही रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई. कोटा में हुई एक मातृ मृत्यु के मामले में सही तरीके से जांच नहीं होने पर संबंधित एएनएम को निलंबित करने के निर्देश दिए गए.

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डॉक्टरों को अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी

अब स्वास्थ्य निदेशालय में तैनात डॉक्टरों को अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाएगी. ये डॉक्टर अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर बड़े अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था पर नजर रखेंगे.

खास तौर पर ऐसी गर्भवती महिलाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी डिलीवरी अगले 15 दिनों में होनी है और जिनकी स्थिति में ज्यादा खतरा है. उनकी समय पर जांच कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया है.

104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट रखना अनिवार्य

सरकार ने प्रदेश की सभी 104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट रखना अनिवार्य कर दिया है. गंभीर हालत में प्रसूता को दूसरे अस्पताल ले जाते समय उसके साथ नर्सिंग स्टाफ या एएनएम को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मौसमी बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है. उपस्वास्थ्य केंद्र तक जरूरी दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. हर बुखार वाले मरीज की जांच के लिए ब्लड स्लाइड ली जाएगी.

डेंगू या मलेरिया मिलने पर आसपास के 50 घरों में तुरंत सर्वे और मच्छरों को रोकने का अभियान चलाया जाएगा. सरकार का फोकस अब मातृ मृत्यु रोकने के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच, इलाज और अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने पर है.

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