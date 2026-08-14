राजस्थान निकाय चुनाव: BJP ने बनाई टीम, हरीश द्विवेदी प्रभारी

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस चुनाव से पहले BJP भी संगठनात्मक तैयारियों में जुट गई है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राजस्थान में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो राज्य मंत्रियों और दो मौजूदा सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है.

पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी प्रभारी नियुक्त

इसके साथ ही पार्टी के एक पूर्व सांसद को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. बीजेपी के एक बयान के अनुसार, नवीन ने पार्टी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान में आगामी महीनों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है. द्विवेदी असम में पार्टी मामलों के लिए बीजेपी प्रभारी हैं.

चंद्रशेखर बावनकुले, रविंदर इंद्राज सिंह सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह को सह-चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है. बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी सांसदों संगीता यादव और गजेंद्र सिंह पटेल के साथ-साथ पार्टी नेता रोहन गुप्ता को भी राजस्थान स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सह-प्रभारी नियुक्त किया है.



राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव के लिए BJP ने की नियुक्ति

हरीश द्विवेदी, पूर्व सांसद- प्रभारी

चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री महाराष्ट्र- सह प्रभारी

रविंदर इंद्राज सिंह, मंत्री दिल्ली सरकार, सह प्रभारी

संगीता यादव, सांसद- सह प्रभारी

गजेंद्र सिंह पटेल, सांसद- सह प्रभारी

रोहन गुप्ता- सह प्रभारी

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से बनाई गई टीम में अलग-अलग राज्यों और राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं को जगह दी गई है. इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति का ठोस और बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने की थी समीक्षा

राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़े विभागों को तैयारियां सही समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सोमवार (10 अगस्त) को ही शासन सचिवालय में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, मतदान केंद्र, चुनावी स्टाफ, आरक्षण और अधिकारियों के ट्रांसफर सहित कई मसलों की समीक्षा की थी.

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