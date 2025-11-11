हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे में हाई अलर्ट, यात्रियों से 30 मिनट पहले पहुंचने की अपील

दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे में हाई अलर्ट, यात्रियों से 30 मिनट पहले पहुंचने की अपील

NWR Railway Security: दिल्ली ब्लास्ट के बाद, उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई है. बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं. CCTV से निगरानी हो रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुदृढ़ कर दिया है. NWR के महाप्रबंधक अमिताभ ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में अधिकारियों को यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार गश्त की जा रही है. साथ ही, RPF और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के समन्वय से सुरक्षा प्रबंधन को और भी पुख्ता बनाया गया है.

अत्याधुनिक उपकरणों से हो रही जांच

NWR के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के आगमन पर उनके सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्टेशन पर 5, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर स्टेशनों पर 2-2, और दुर्गापुरा एवं भगत की कोठी स्टेशनों पर 1-1 बैगेज स्कैनर मशीनें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं.

इसके अतिरिक्त, प्रमुख स्टेशनों पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) भी लगाए गए हैं, ताकि प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने वाले हर यात्री और उनके सामान की गहनता से जांच की जा सके. प्रमुख स्टेशनों पर डॉग स्क्वॉड द्वारा भी नियमित रूप से गश्त की जा रही है.

CCTV कंट्रोल रूम से 24/7 निगरानी

स्टेशन परिसर की निगरानी के लिए प्रमुख स्टेशनों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, गांधीनगर जयपुर, भगत की कोठी, हिसार, रेवाड़ी, अलवर, उदयपुर सिटी, दौसा, बाड़मेर इत्यादि में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों के माध्यम से RPF कंट्रोल रूम से हर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

यात्रियों के लिए विशेष सलाह

रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन परिसर या ट्रेन में किसी भी तरह की संदिग्ध या लावारिस वस्तु को न छुएं. ऐसी कोई वस्तु दिखाई देने पर तुरंत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी या किसी रेलवे कर्मचारी को सूचना दें. यात्री इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा 'रेल मदद' पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं.

रेलवे ने यात्रियों से यह भी निवेदन किया है कि वे ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम आधे घंटे (30 मिनट) पहले स्टेशन पहुंचें, ताकि सुरक्षा संबंधी सभी जांच समय पर पूरी की जा सकें और उन्हें ट्रेन पकड़ने में कोई हड़बड़ी न हो.

Published at : 11 Nov 2025 11:15 PM (IST)
North Western Railway RAJASTHAN NEWS
