केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज मंगलवार (11 नवंबर) को जोधपुर पहुंचे. आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुए धमाके को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तत्परता से जांच में जुटी हुई हैं और जल्द ही इस घटना के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा.

शेखावत ने कहा, ''पिछले 12 सालों में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के किसी अन्य हिस्से में इस तरह की कोई आतंकी घटना नहीं हुई थी. यह साबित करता है कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है. लेकिन इस घटना ने फिर से साबित किया कि कुछ ताकतें भारत की एकता और शांति को भंग करना चाहती हैं. जो भी इस हमले के पीछे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और उनका अंजाम बेहद कठोर होगा.''

'भारत अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को नहीं लेता हल्के में'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति पहले से कहीं अधिक सख्त और ठोस है. शेखावत ने कहा, ''भारत अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को हल्के में नहीं लेता. दोषी चाहे कहीं भी हों, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा''.

'जनता ने बीजेपी-एनडीए के पक्ष में दिया जनादेश'

बिहार विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मतदान का अंतिम चरण चल रहा है और अगले कुछ घंटों में मतदान समाप्त हो जाएगा. लेकिन पहले चरण से ही यह साफ हो गया था कि जनता ने बीजेपी-एनडीए के पक्ष में जनादेश दे दिया है. उन्होंने कहा कि “बिहार की जनता ने विकास, स्थिरता और सुशासन के लिए मतदान किया है. जनता ने चुनाव के समय जो भावनाएं और अपेक्षाएं व्यक्त की थी, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिहार में फिर से बीजेपी-एनडीए की सरकार बनने जा रही है.”

विश्व पर्यटन सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी

विदेश दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वे हाल ही में सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे.

उन्होंने बताया कि इस वैश्विक बैठक में 165 देशों के प्रतिनिधिमंडल और कई देशों के पर्यटन मंत्री शामिल हुए. सम्मेलन में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई कि आने वाले समय में पर्यटन को अधिक सस्टेनेबल (सतत), इको-फ्रेंडली और डिसेंट्रलाइज्ड कैसे बनाया जाए. शेखावत ने कहा कि भारत इन सिद्धांतों पर पहले से ही आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के “देखो अपना देश” अभियान ने घरेलू पर्यटन को नई दिशा दी है.