NEET परीक्षा में बुर्का पहन कर पहुंची छात्रा को रोकने पर बवाल, कांग्रेस-BJP आमने-सामने

नीट परीक्षा के दौरान राजस्थान के अजमेर में एक परीक्षा केंद्र पर बुर्का पहनकर पहुंची एक मुस्लिम महिला अभ्यर्थी को करीब एक घंटे तक रोके जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है. मामला सामने आने के बाद कांग्रेस, बीजेपी और मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं.

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूबी खान ने इसे उत्पीड़न का मामला बताया है.

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रूबी खान का कहना है कि यह साफ तौर पर उत्पीड़न का मामला है. बुर्के में एंट्री देने के नाम पर घंटे भर तक रोकना पूरी तरह गलत है. कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा देने आई छात्रा को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, जिससे उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.

बीजेपी ने नियमों के पालन पर दिया जोर

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को धार्मिक या राजनीतिक रंग देने से बचने की सलाह दी है. बीजेपी के प्रांत मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा का कहना है कि नियम का पालन सभी को करना चाहिए. इसे कतई धार्मिक या सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए. गड़बड़ी रोकने के लिए अगर और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत हो तो वह भी उठाने चाहिए.

बीजेपी का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सबसे जरूरी है और सुरक्षा व पहचान संबंधी नियम सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होते हैं.

मुस्लिम धर्मगुरु ने जताई नाराजगी

इस मामले पर मुस्लिम समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. जयपुर के इस्लामिक सेंटर के संयोजक मोहम्मद नाजिम ने घटना पर नाराजगी जताई है.

मोहम्मद नाजिम का कहना है कि ऐसी घटनाएं यह साफ करती हैं कि किस तरह से मुसलमानो को परेशान किया जा रहा है. उन्हें टारगेट किया जा रहा है. ऐसा कतई नहीं होना चाहिए.

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