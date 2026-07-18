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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर में शोरूम से निकलते ही नई कार में लगी आग, बाल-बाल बचा परिवार, हादसे के लिए जिम्मेदार कौन?

अजमेर में शोरूम से निकलते ही नई कार में लगी आग, बाल-बाल बचा परिवार, हादसे के लिए जिम्मेदार कौन?

Ajmer Car Fire: राजस्थान के अजमेर में एक नई कार शोरूम से निकलने के कुछ ही देर बाद ही अचानक आग की चपेट में आ गई. घटना ने नई गाड़ियों की सुरक्षा और क्वालिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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राजस्थान के अजमेर में एक नई कार शोरूम से निकलने के कुछ ही देर बाद ही अचानक आग की चपेट में आ गई. घटना ने नई गाड़ियों की सुरक्षा और क्वालिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. गनीमत रही कि समय रहते कार में सवार डॉक्टर ने अपनी मां को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर कुशल गोयल ने परिवार के सांग कार खरीदी और उसे लेकर शोरूम से निकले ही थे कि बोनट से धुआं उठने लगा. डॉक्टर कुशल गोयल सूझबूझ दिखाई और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था. 

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क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर कुशल गोयल ने शु्क्रवार (17 जुलाई) एक कार खरीदी. डॉक्टर गोयल कार खरीदकर परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वापस घर जा रहे थे. कार से कुछ दूर जाने के बाद ही उसमें से पहले धुआं निकलने लगा और फिर अचानक आग लग गई. आग लगने पर उन्होंने कार को सड़क पर रोक दिया और उसमें सवार परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला.

कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी.

वीडियो सामने आने के बाद उठ रहे सवाल

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार जलती हुई दिखाई दे रही है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. आज कल नई गाड़ियों में वायरिंग की खराबी, ढीले कनेक्शन या बैटरी की खराबी से स्पार्किंग होने पर आग की घटना होने की पूरी संभावना है. हालांकि, अब सवाल यह है कि शोरूम से निकली नई गाड़ी में इतनी बड़ी खराबी कैसे आ गई? क्या वाहन की ठीक से जांच नहीं हुई थी? इस मामले में अगर  मैन्युफैक्चरिंग में खामी है तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा?  

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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