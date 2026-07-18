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राजस्थान में गायों के नाम पर 57 करोड़ का घोटाला, मरी हुई गायों के नाम पर भी उठाया सरकारी पैसा

Rajsthan News In Hindi: राजस्थान में गोवंश संरक्षण योजना में 57.36 करोड़ का घोटाला हुआ है. AG रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. 38 गौशालाओं ने मरी हुई गायों के नाम पर अनुदान लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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राजस्थान में गोवंश संरक्षण योजना के तहत 57.36 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला सामने आया है. महालेखाकार (AG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 38 गौशालाओं ने 1.31 लाख से ज्यादा मरी हुई, गायब और रिकॉर्ड में ही नदारद गोवंश दिखाकर सरकारी अनुदान हासिल किया.

AG रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में कई गौशालाओं में वास्तविक संख्या से बहुत ज्यादा गोवंश दिखाकर अतिरिक्त अनुदान लिया गया. भारत पशुधन ऐप और गौशालाओं के दैनिक रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पाई गई है.

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मरी हुई गायों पर भी लिया गया अनुदान

रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी हुई, इनवैलिड और बिना टैग वाली गायों के नाम पर भी रोजाना 40 रुपये (बड़े गोवंश) और 20 रुपये (छोटे गोवंश) की दर से अनुदान जारी होता रहा. जयपुर की पिंजरापोल, हिंगोनिया गौशाला, डीग और जालौर की गौशालाओं में सबसे ज्यादा अनियमितता पाई गई.

एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा जांच

गोपालन विभाग ने 29 मई 2026 को सभी गौशालाओं को नोटिस जारी कर राशि जमा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक वसूली अधूरी है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है.

राजनीतिक दलों की सधी हुई प्रतिक्रिया

इस घोटाले पर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों सधे हुए बयान दे रहे हैं. रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 की है, जिसमें दोनों दलों की सरकार रही.

यह घोटाला गोसंरक्षण के नाम पर सरकारी खजाने की लूट को उजागर करता है. सालों से निगरानी व्यवस्था कमजोर रही, जिसका फायदा गौशालाएं उठाती रहीं. रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाली है. सदन में पेश होने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट की जानकारी होने के बाद ही सरकार एक्टिव हो गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लिखा पढ़ी भी शुरू हो गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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