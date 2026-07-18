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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर रेंज में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन, 350 टीमों ने मारी दबिश; 803 बदमाश गिरफ्तार

जयपुर रेंज में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन, 350 टीमों ने मारी दबिश; 803 बदमाश गिरफ्तार

Rajasthan News In Hindi: जयपुर रेंज में मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तीन दिवसीय विशेष अभियान में राजस्थान पुलिस ने 803 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Jul 2026 10:42 AM (IST)
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राजस्थान पुलिस ने जयपुर रेंज में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एक ही दिन में 803 बदमाशों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे तीन दिवसीय विशेष अभियान के तहत की गई. अभियान के दौरान जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनूं जिलों में एक साथ व्यापवाक कार्रई की गई. 

ऑपरेशन के लिए 1,519 पुलिसकर्मियों की 350 टीमों ने दी दबिश

पुलिस ने इस ऑपरेशन के लिए 1,519 पुलिसकर्मियों की 350 टीमें बनाई, जिन्होंने कुल 2,062 स्थानों पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान विभिन्न मामलों में 80 नए केस दर्ज किए गए और 95 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 130 साइबर अपराध हॉटस्पॉट और गैंगों के ठिकानों पर छापेमारी कर 56 संदिग्धों को पकड़ा गया. इनमें 7 मामले दर्ज कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

अभियान के दौरान पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर, इनामी बदमाश, महिला अपराधों में वांछित आरोपी, स्थायी वारंटी और गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की. पुलिस ने 501 लोगों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया. इसके अलावा 119 गिरफ्तारी वारंटों की तामील की गई, 26 स्थायी वारंटियों को पकड़ा गया और पांच इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया. 

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अभियान में 2 देशी कट्टे, एक पिस्टल बरामद, NDPS Act में मामला दर्ज

अवैध हथियार और नशे के कारोबार पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा. अभियान के दौरान 2 देशी कट्टे, एक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद किए गए. वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 ग्राम स्मैक व 142 ग्राम अफीम जब्त की गई. आबकारी एक्ट के तहत 32 मामले दर्ज कर 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 179 लीटर देशी और 59 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की गई. 

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि अपराधियों, साइबर गैंग और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और अपराधियों में पुलिस का डर बना रहे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
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