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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कोटा में 92 केंद्रों पर शुरू हुई री-नीट परीक्षा, CCTV की कड़ी निगरानी में बैठे छात्र

राजस्थान: कोटा में 92 केंद्रों पर शुरू हुई री-नीट परीक्षा, CCTV की कड़ी निगरानी में बैठे छात्र

NEET Re-Exam 2026: री-नीट परीक्षा कोटा के 92 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. सभी केंद्रों पर हाई-डेफिनेशन CCTV, हाई-पावर जैमर और बहुस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 21 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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देशभर में रविवार (21 जून) को री-नीट परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया. पिछली बार नीट पेपर लीक मामले के बाद इस बार परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं. शिक्षा नगरी कोटा में करीब 92 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. सुबह से ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

हर केंद्र पर CCTV और हाई-पावर जैमर की व्यवस्था

परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर हाई-डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों के जरिए परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

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वहीं किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या नकल की कोशिश को रोकने के लिए हाई-पावर जैमर भी सक्रिय किए गए हैं. इससे मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की जांच के साथ-साथ सुरक्षा मानकों के तहत कई स्तरों पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है.

निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अभ्यर्थियों को ही केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रशासन और पुलिस की विशेष निगरानी

परीक्षा के दौरान प्रशासन, पुलिस और परीक्षा एजेंसियों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.

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री-नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला. हालांकि पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए अभ्यर्थी भी नियमों का पालन करते हुए सतर्क नजर आए. कोटा समेत देशभर में किए गए सुरक्षा इंतजामों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को खत्म करना है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Kota News NEET Re Exam RAJASTHAN NEWS NEET 2026
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