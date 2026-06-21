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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: डूंगरपुर में दूषित भोजन से नाबालिग बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News: डूंगरपुर में दूषित भोजन से नाबालिग बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर जिले में दूषित भोजन खाने के कुछ देर बाद एक बच्ची की मौत हो गई, वही परिवार के 7 लोग बिमार पड़े हैं. बताया जा रहा है कि खाना के बाद से सभी को तेज उल्टी होने लगी.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 21 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले की चिखली पंचायत समिति क्षेत्र के ढेबरा गांव में दूषित भोजन खाने से एक ही परिवार के आठ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए. दुख की बात यह है कि इस हादसे में एक 15 वर्षीय किशोरी की जान चली गई, जबकि परिवार के 7 अन्य सदस्य इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है. दिल को झकझोर देने वाली यह घटना शनिवार (20 जून) की है, जब ढेबरा गांव में इस परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ रात का भोजन किया था. 

भोजन करते ही हुई तेज उल्टी और दस्त की शिकायत

भोजन करने के कुछ ही देर बाद अचानक सभी को तेज उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते सब की हालत बिगड़ने लगी. इसी दौरान परिवार की 15 वर्षीय किशोरी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और इलाज मिलने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

घटना की भनक लगते ही परिवार के मुखिया रामा, जो गुजरात के संतरामपुर में थे, तुरंत भागते हुए गांव पहुंचे. वे आनन-फानन में सभी बीमार सदस्यों को लेकर सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पहुंचे. बीमार हुए सात लोगों में पांच मासूम बच्चे भी शामिल हैं. एक साथ इतने गंभीर मरीजों के अस्पताल पहुंचने से परिसर में हड़कंप मच गया. 

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फूड पॉइजनिंग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू

अस्पताल के डॉक्टरों की विशेष टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी का प्राथमिक उपचार शुरू किया. हालांकि, हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद सभी को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई है. खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और फूड पॉइजनिंग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर भोजन में ऐसा क्या था जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया.

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Published at : 21 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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