महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही

मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सख्त नियमों का खामियाजा जयपुर में एक छात्रा को भुगतना पड़ा. परीक्षा केंद्र पर मात्र एक मिनट से भी कम की देरी से पहुंचने पर छात्रा को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली. छात्रा और उसके पिता काफी देर तक केंद्र का दरवाजा पीटते रहे और वहां मौजूद अधिकारियों व लोगों से गुहार लगाते रहे, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए उनके लिए गेट नहीं खोला गया.

क्या है पूरा मामला?

यह हृदयविदारक मामला जयपुर के सुभाष चौक इलाके में स्थित नेताजी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है. जयपुर के आगरा रोड की रहने वाली छात्रा दिव्यांशी अपनी नीट परीक्षा देने के लिए ठीक 1:30 बजे (जो कि प्रवेश की अंतिम समय सीमा थी) केंद्र पर पहुंची थी. लेकिन जैसे ही वह पहुंची, केंद्र का गेट बंद कर दिया गया था.

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"अभी 1:31 भी नहीं हुआ है, प्लीज अंदर जाने दें"

गेट बंद होने के बाद दिव्यांशी और उसके पिता ने अपनी घड़ी दिखाकर दुहाई दी कि समय ठीक 1:30 बजे का ही है और अभी 1:31 मिनट भी नहीं हुआ है. उन्होंने गेट के अंदर मौजूद केंद्र व्यवस्थापक और पुलिसकर्मियों से लगातार मिन्नतें कीं कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाए. उन्होंने बताया कि रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम था, जिसके कारण उन्हें पहुंचने में थोड़ी देर हुई. लेकिन, प्रशासन और पुलिसकर्मियों ने नियमों का सख्ती से पालन करने का हवाला देते हुए एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया.

छात्रा दिव्यांशी का दर्द

इस दौरान अपने भविष्य को दांव पर लगा देख छात्रा दिव्यांशी काफी देर तक गेट पर फूट-फूट कर रोती रही. छात्रा दिव्यांशी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, "आज पूरे जयपुर शहर में ट्रैफिक काफी ज्यादा है. हम ट्रैफिक जाम की वजह से फंसे हुए थे और इसी कारण से ठीक समय (1:30 बजे) पर पहुंच पाए हैं. हमने बहुत गुहार लगाई, लेकिन गेट नहीं खोला गया."

अंततः, काफी देर तक गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बाद भी जब प्रशासन का दिल नहीं पसीजा, तो छात्रा को अपने पिता के साथ रोते हुए और मायूस होकर बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा.

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