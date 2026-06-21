हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही

जयपुर: महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही

Jaipur News In Hindi: जयपुर के सुभाष चौक स्थित NEET परीक्षा केंद्र पर 1 मिनट की देरी से पहुंचने पर छात्रा दिव्यांशी को एंट्री नहीं मिली. ट्रैफिक जाम की दुहाई देकर पिता-पुत्री रोते रहे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सख्त नियमों का खामियाजा जयपुर में एक छात्रा को भुगतना पड़ा. परीक्षा केंद्र पर मात्र एक मिनट से भी कम की देरी से पहुंचने पर छात्रा को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली. छात्रा और उसके पिता काफी देर तक केंद्र का दरवाजा पीटते रहे और वहां मौजूद अधिकारियों व लोगों से गुहार लगाते रहे, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए उनके लिए गेट नहीं खोला गया.

क्या है पूरा मामला?

यह हृदयविदारक मामला जयपुर के सुभाष चौक इलाके में स्थित नेताजी सुभाष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है. जयपुर के आगरा रोड की रहने वाली छात्रा दिव्यांशी अपनी नीट परीक्षा देने के लिए ठीक 1:30 बजे (जो कि प्रवेश की अंतिम समय सीमा थी) केंद्र पर पहुंची थी. लेकिन जैसे ही वह पहुंची, केंद्र का गेट बंद कर दिया गया था.

राजस्थान: कोटा में 92 केंद्रों पर शुरू हुई री-नीट परीक्षा, CCTV की कड़ी निगरानी में बैठे छात्र

"अभी 1:31 भी नहीं हुआ है, प्लीज अंदर जाने दें"

गेट बंद होने के बाद दिव्यांशी और उसके पिता ने अपनी घड़ी दिखाकर दुहाई दी कि समय ठीक 1:30 बजे का ही है और अभी 1:31 मिनट भी नहीं हुआ है. उन्होंने गेट के अंदर मौजूद केंद्र व्यवस्थापक और पुलिसकर्मियों से लगातार मिन्नतें कीं कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाए. उन्होंने बताया कि रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम था, जिसके कारण उन्हें पहुंचने में थोड़ी देर हुई. लेकिन, प्रशासन और पुलिसकर्मियों ने नियमों का सख्ती से पालन करने का हवाला देते हुए एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया.

छात्रा दिव्यांशी का दर्द

इस दौरान अपने भविष्य को दांव पर लगा देख छात्रा दिव्यांशी काफी देर तक गेट पर फूट-फूट कर रोती रही. छात्रा दिव्यांशी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, "आज पूरे जयपुर शहर में ट्रैफिक काफी ज्यादा है. हम ट्रैफिक जाम की वजह से फंसे हुए थे और इसी कारण से ठीक समय (1:30 बजे) पर पहुंच पाए हैं. हमने बहुत गुहार लगाई, लेकिन गेट नहीं खोला गया."

अंततः, काफी देर तक गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बाद भी जब प्रशासन का दिल नहीं पसीजा, तो छात्रा को अपने पिता के साथ रोते हुए और मायूस होकर बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा.

Rajasthan News: डूंगरपुर में दूषित भोजन से नाबालिग बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 21 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
NEET EXAM RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
राजस्थान
राजस्थान: कोटा में 92 केंद्रों पर शुरू हुई री-नीट परीक्षा, CCTV की कड़ी निगरानी में बैठे छात्र
राजस्थान: कोटा में 92 केंद्रों पर शुरू हुई री-नीट परीक्षा, CCTV की कड़ी निगरानी में बैठे छात्र
राजस्थान
Rajasthan News: डूंगरपुर में दूषित भोजन से नाबालिग बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती
डूंगरपुर में दूषित भोजन से नाबालिग बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के कार्यक्रम में बीजेपी MLC का फूटा गुस्सा, मंच पर कुर्सी फेंककर निकले बाहर; VIDEO वायरल
CM योगी के कार्यक्रम में बीजेपी MLC का फूटा गुस्सा, मंच पर कुर्सी फेंककर निकले बाहर; VIDEO वायरल
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
भोजपुरी सिनेमा
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
ट्रेंडिंग
Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
शिक्षा
ISRO URSC Internship 2026 : ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
Parenting
Digital Safety For Children: इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget