'रोहिंग्या मुद्दे पर ढिलाई...', जोधपुर MLA प्रताप पुरी ने बताया बंगाल में ममता की हार कारण

पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी कड़ी में जोधपुर के विधायक प्रताप पुरी ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण जीत का अनुमान जताया है.

प्रताप पुरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि रोहिंग्या मुद्दे पर ढिलाई बरतने के कारण राज्य में अराजकता का माहौल बना है, जिससे आम जनता परेशान है. उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों से लोगों में असंतोष बढ़ा है.

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पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र

विधायक ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार काम किया है. उनका मानना है कि इन कार्यों का असर चुनाव परिणामों में साफ नजर आएगा.

पुरी ने विश्वास जताया कि इस बार पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिलेगी और कमल का फूल खिलेगा. उनके अनुसार जनता बदलाव चाहती है और भाजपा के पक्ष में 100 प्रतिशत परिणाम आने की संभावना है.

बंगाल-असम के रुझानों में बीजेपी को बढ़त

बंगाल और असम की मतगणना जारी है. बंगाल में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर रखी है. बीजेपी अब तक के रुझानों में 165 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. रुझानों में इस बार ममता बनर्जी का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है.

15 साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है. बंगाल में बीजेपी को मिलती जीत पर जश्न का दौर शुरू हो गया है. वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटों पर बढ़त बना रखी है. कांग्रेस 29 सीटों पर आगे चल रही है. ऐसे में एक बार फिर असम में बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है.

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