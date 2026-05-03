सात समंदर पार गूंजा 'जादूगर' का नाम! चीन के शंघाई में मनाया गया अशोक गहलोत का जन्मदिन

राजस्थान की राजनीति के 'जादूगर' कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता अब सरहदों की मोहताज नहीं रही. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है. चीन की व्यापारिक राजधानी शंघाई के ऐतिहासिक महल में राजस्थानी प्रवासियों ने गहलोत का जन्मदिन इतने जोश से मनाया कि उसकी गूंज अब जयपुर तक सुनाई दे रही है.

शंघाई के 'युयुआन गार्डन' में मिनी राजस्थान चीन के शंघाई शहर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक 'युयुआन गार्डन महल' में उस वक्त भारत की झलक देखने को मिली, जब बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी और व्यापारी एकजुट हुए. यह अवसर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाने का था.

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दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में जन्मदिन का खास कार्यक्रम

डूंगरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों का उत्साह चरम पर था. प्रवासियों ने न सिर्फ केक काटा, बल्कि हाथों में गहलोत की तस्वीरें लेकर 'अशोक गहलोत जिंदाबाद' के नारे भी लगाए. कड़े नियमों वाले देश चीन में इस तरह की नारेबाजी और उत्साह ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.

'राजस्थान मॉडल' की चर्चा कार्यक्रम में शामिल व्यापारियों ने क्या कहा?

विदेश में 'राजस्थान मॉडल' की चर्चा कार्यक्रम में शामिल व्यापारियों का कहना है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में हुए विकास और जनहितैषी योजनाओं ने उन्हें विदेश में भी गौरवान्वित महसूस कराया है. इसी स्नेह के चलते उन्होंने अशोक गहलोत की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह जश्न मनाया.

1951 में जोधपुर में अशोक गहलोत का जन्म

बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम और अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ. अशोक गहलोत की सादगी और जमीनी पकड़ को सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहचाना था. महज 31 साल की उम्र में, 2 सितंबर 1982 को इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री का प्रभार सौंपा. फरवरी 1984 में वे खेल उप मंत्री बने.

इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी इस युवा चेहरे पर भरोसा जताया और दिसंबर 1984 में उन्हें पर्यटन और नागरिक उड्डयन का राज्य मंत्री बनाया गया. राजस्थान के CM के तौर पर उनकी तीन कार्यकालों (1998-2003, 2008-2013, और 2018-2023) ने उन्हें राजस्थान के सबसे कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शामिल किया.

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