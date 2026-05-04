(Source: ECI/ABP News)
भीलवाड़ा में गूंजा ‘I Love You’, सचिन पायलट ने मंच से युवाओं को दी नसीहत, कहा- 'अंग्रेजी छोड़ो...'
Sachin Pilot News: भीलवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान जब युवाओं ने ‘I Love You’ कहा, तो सचिन पायलट ने मुस्कुराते हुए मारवाड़ी में नसीहत दी. उन्होंने किसानों की स्थिति और चुनाव नतीजों पर भी बयान दिया.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रविवार को भीलवाड़ा जिले के आसींद स्थित बैकुंठ धाम देवनारायण मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां उन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया और बाद में मीडिया से भी बातचीत की. कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब युवाओं ने उन्हें “आई लव यू” कहकर संबोधित किया.
सभा खत्म होने के बाद जब कुछ युवाओं ने उत्साह में “आई लव यू, आई लव यू” कहा, तो पायलट ने मुस्कुराते हुए मारवाड़ी में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि “अंग्रेजी रहबादो, आप तो हिंदी बोलो.” पायलट का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े. पायलट का यह अंदाज युवाओं को भी पसंद आया और उनकी सादगी की चर्चा होने लगी.
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किसानों और दुग्ध उत्पादकों की स्थिति पर उठाए सवाल
पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों और दुग्ध उत्पादकों की हालत को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश में अन्नदाता और दुग्धदाता दोनों ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
पायलट के मुताबिक, आज के हालात किसी से छिपे नहीं हैं. किसानों और दूध उत्पादकों पर क्या बीत रही है, यह सब जानते हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से काम करती नहीं दिख रही.”
5 राज्यों के चुनाव पर बड़ा दावा
आने वाले विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर पायलट ने भरोसा जताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों में पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है. पायलट ने यह भी कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इसका असर चुनाव परिणामों में साफ नजर आएगा.
टोंक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा उन्हें बहरूपिया और भगोड़ा कहे जाने पर पायलट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वे इस तरह की टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. उनका फोकस सिर्फ अपने काम पर है.
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पायलट ने आगे कहा कि उनका मकसद एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा, ताकि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके.
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