जयपुर में मौत को दावत देने वाले सैकड़ों होटल धड़ल्ले से संचालित, संकरी गलियों में सुरक्षा नदारद

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: मौत को दावत देने वाले सैकड़ों होटल धड़ल्ले से संचालित, संकरी गलियों में सुरक्षा नदारद

Jaipur News: मौत को दावत देने वाले सैकड़ों होटल धड़ल्ले से संचालित, संकरी गलियों में सुरक्षा नदारद

Jaipur News In Hindi: दिल्ली आग हादसे के बाद भी जयपुर के सैकड़ों होटल संकरी गलियों में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं. फायर ब्रिगेड की पहुंच नामुमकिन है और NOC भी संदिग्ध है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 08:42 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी 'पिंक सिटी' (Pink City) जयपुर ने कोई सबक नहीं लिया है. पर्यटन के लिए मशहूर जयपुर में मौत को खुलेआम दावत देने वाले सैकड़ों होटल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं. हालात ये हैं कि अगर यहां आग लग जाए, तो ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सकती हैं और ना ही इन होटलों के अंदर आग बुझाने के कोई पर्याप्त इंतजाम हैं.

कहा जा सकता है कि यहां ठहरने वाले यात्री केवल भगवान भरोसे ही सुरक्षित वापस लौटते हैं. हैरानी की बात यह है कि दिल्ली जैसी खौफनाक त्रासदी के बाद भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और ये होटल बेखौफ होकर अपनी जेबें भर रहे हैं.

सिंधी कैंप की 3 फीट संकरी गलियों में मौत का जाल

जयपुर में देश-विदेश से रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं. शहर में बड़े होटलों के साथ-साथ गली-मोहल्लों में भी सैकड़ों होटल चल रहे हैं. सबसे बुरे हालात सिंधी कैंप (Sindhi Camp) स्थित रोडवेज बस स्टैंड के सामने की तंग गलियों के हैं. यहां महज 3 फीट चौड़ी संकरी गलियों में बड़े पैमाने पर होटल चल रहे हैं.

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कई गलियां आगे जाकर बंद हो जाती हैं और कई जगहों पर दोपहिया वाहन खड़े होने के बाद पैदल निकलने तक की जगह नहीं बचती. ऐसे में फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) का इन होटलों तक पहुंचना नामुमकिन है. आग लगने पर दमकल कर्मी सिर्फ बर्बादी का तमाशा ही देख सकते हैं.

फायर सेफ्टी नदारद, कैसे मिली NOC?

इन होटलों में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है. कमरों की बात तो दूर, रिसेप्शन तक पर फायर हाइड्रेंट (Fire Hydrant) नजर नहीं आता है. अगर कहीं रिसेप्शन पर नाममात्र के लिए लगा भी है, तो गैलरी और सीढ़ियों पर आग बुझाने के उपकरण पूरी तरह नदारद हैं.

जब एबीपी न्यूज़ की टीम ने इन होटल संचालकों से बातचीत की, तो वे सिर्फ बहानेबाजी करते नजर आए. सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि संकरी गलियों में चल रहे इन होटलों को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी (NOC) आखिर कैसे मिल गई? और अगर ये बिना एनओसी के चल रहे हैं, तो सरकारी विभाग किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?

'ऑल इज वेल' बता रहा होटल एसोसिएशन

इस गंभीर मामले पर राजस्थान होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हुसैन खान का अजीबोगरीब बयान सामने आया है. उनका कहना है कि 'दिल्ली की घटना से हमने सबक लिया है और जयपुर के होटल संचालक पहले से ही जागरूक हैं.' उन्होंने यह भी दावा किया कि जयपुर में सब कुछ 'ओके और ऑल इज वेल' है. हालांकि, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, और एसोसिएशन के अध्यक्ष होटल कारोबारियों के साथ-साथ लापरवाह सरकारी अमले का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jun 2026 08:40 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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