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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराज्यसभा चुनाव: राजस्थान से बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव: राजस्थान से बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

Satish Poonia Rajya Sabha BJP Candidate List: बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर राजस्थान से उम्मीदवार हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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बीजेपी ने गुरुवार (4 जून) को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. राजस्थान से बीजेपी ने पार्टी के सीनियर नेता सतीश पूनिया और पूर्व विधायक अलका गुर्जर को टिकट दिया है. सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. अभी हरियाणा के प्रभारी हैं. अलका गुर्जर बीजेपी की महासचिव हैं और बांदीकुई से विधायक रह चुकी हैं.

बीजेपी ने साधा जातीय समीकरण

सतीश पूनिया जाट समुदाय से हैं जबकि अलका गुर्जर गुर्जर समुदाय से हैं. जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है. बीजेपी ने दोनों ही प्रत्याशी ओबीसी केटेगरी से बनाए हैं. अलका गुर्जर के जरिए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का प्रभाव कम करने की कोशिश की गई है. 

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राजस्थान में तीन सीट हो रही खाली

राजस्थान में तीन राज्यसभा सीट ख़ाली हो रही है जिसमें दो BJP और कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है. वोटों की गणित के हिसाब से दो सीट बीजेपी की होंगी तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा. पूनिया और अलका गुर्जर का नाम रेस में आगे चल रहा था. 

तीसरी सीट के लिए किसी के पास आंकड़े नहीं!

राजस्थान विधानसभा में मौजूदा विधायक दल की स्थिति के अनुसार तीसरी सीट के लिए किसी भी दल के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं. यही वजह है कि बीजेपी ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने या किसी निर्दलीय को समर्थन देने के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया.

राजस्थान में किसके पास कितने विधायक?

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी  के पास 118, कांग्रेस  के पास 67, भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के पास 04, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पास 02, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के पास 01 और निर्दलीय के पास 08 विधायक हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 04 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Satish Poonia Breaking News Alka Gurjar Abp News RAJASTHAN NEWS
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