हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAnu Meena Case: आरोपी पति गौतम मीणा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी

Anu Meena Case: आरोपी पति गौतम मीणा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी

Anu Meena Suicide Case: चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी पति और PWD इंजीनियर गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. एफआईआर के 21 दिन बाद हुई कार्रवाई से मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. गौतम मीणा राजस्थान के टोंक जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन बाद यह कार्रवाई की है.

अनु मीणा के परिवार ने आरोप लगाया था कि वह लंबे समय से पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना का सामना कर रही थी. इसी मानसिक दबाव और परेशानियों से तंग आकर अनु मीणा ने 7 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी. मामले को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था.

रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को हाई कोर्ट से राहत, भोजन से लेकर इलाज तक की सुविधाएं रहेंगी जारी

15 मई को दर्ज हुई थी एफआईआर

अनु मीणा के परिजनों ने 15 मई को जयपुर में मामला दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न साक्ष्यों तथा बयानों को जुटाया. जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की ओर से दर्ज मामले में गौतम मीणा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है. हालांकि इन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

मुहाना थाने में चल रही पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद आरोपी गौतम मीणा से जयपुर के मुहाना पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले से जुड़े कई पहलुओं पर उससे जानकारी जुटाने में लगी हुई है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर कमिश्नरेट के एसीपी और मामले के जांच अधिकारी आदित्य काकडे ने गौतम मीणा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

अजमेर से बीमार रिश्तेदार को मिलने दिल्ली आए थे बुजुर्ग दंपती, मालवीय नगर अग्निकांड ने ले ली जान

आज कोर्ट में हो सकती है पेशी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गौतम मीणा को आज ही अदालत में पेश किया जा सकता है. वहीं जयपुर पुलिस शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी और जांच से जुड़े तथ्यों का औपचारिक खुलासा भी कर सकती है. इस गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 04 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Anu Meena Suicide Anu Meena 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Anu Meena Case: आरोपी पति गौतम मीणा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी
अनु मीणा केस: आरोपी पति गौतम मीणा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी
राजस्थान
रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को हाई कोर्ट से राहत, भोजन से लेकर इलाज तक की सुविधाएं रहेंगी जारी
रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को हाई कोर्ट से राहत, भोजन से लेकर इलाज तक की सुविधाएं रहेंगी जारी
राजस्थान
अजमेर से बीमार रिश्तेदार को मिलने दिल्ली आए थे बुजुर्ग दंपती, मालवीय नगर अग्निकांड ने ले ली जान
अजमेर से बीमार रिश्तेदार को मिलने दिल्ली आए थे बुजुर्ग दंपती, मालवीय नगर अग्निकांड ने ले ली जान
राजस्थान
राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान
राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
इंडिया
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget