Anu Meena Case: आरोपी पति गौतम मीणा गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी

जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. गौतम मीणा राजस्थान के टोंक जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन बाद यह कार्रवाई की है.

अनु मीणा के परिवार ने आरोप लगाया था कि वह लंबे समय से पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना का सामना कर रही थी. इसी मानसिक दबाव और परेशानियों से तंग आकर अनु मीणा ने 7 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी. मामले को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था.

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15 मई को दर्ज हुई थी एफआईआर

अनु मीणा के परिजनों ने 15 मई को जयपुर में मामला दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न साक्ष्यों तथा बयानों को जुटाया. जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की ओर से दर्ज मामले में गौतम मीणा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है. हालांकि इन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

मुहाना थाने में चल रही पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद आरोपी गौतम मीणा से जयपुर के मुहाना पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले से जुड़े कई पहलुओं पर उससे जानकारी जुटाने में लगी हुई है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर कमिश्नरेट के एसीपी और मामले के जांच अधिकारी आदित्य काकडे ने गौतम मीणा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

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आज कोर्ट में हो सकती है पेशी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गौतम मीणा को आज ही अदालत में पेश किया जा सकता है. वहीं जयपुर पुलिस शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी और जांच से जुड़े तथ्यों का औपचारिक खुलासा भी कर सकती है. इस गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है.