राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के लिए क्रिकेट के मैदान से एक बेहद ही गर्व और खुशी की खबर सामने आई है. जिले के होनहार युवा क्रिकेटर मानव सुथार का चयन भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम (Team India) में हो गया है. मानव की इस शानदार उपलब्धि की खबर मिलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. उनके घर पर रिश्तेदारों और खेल प्रेमियों की ओर से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और परिवार में जश्न का माहौल है.

मानव सुथार के पिता पेशे से एक अध्यापक हैं. बेटे के नेशनल टीम में चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस पल की भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि मानव की दिन-रात की कड़ी मेहनत और लंबा संघर्ष आज रंग लाया है.

वहीं, मानव की मां बेटे की इस बड़ी सफलता पर भावुक हो गईं. उन्होंने खुशी के आंसू पोछते हुए कहा, "मेरे बेटे की 14 साल की तपस्या आज जाकर सफल हुई है. उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन-रात एक कर दिया था और पूरी लगन के साथ लगातार प्रैक्टिस की है."

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'श्रीगंगानगर को मिली राष्ट्रीय पहचान, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा'

श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए ऐतिहासिक पल बताया है. उन्होंने कहा कि हमारे जिले में क्रिकेट की अपार संभावनाएं हैं और मानव सुथार का चयन यहां के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेगा. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर के क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो सपना देखा गया था, वह अब पूरा होता नजर आ रहा है.

'शुरू से ही अनुशासित और मेहनती रहा है मानव'

मानव सुथार को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले उनके कोच धीरज शर्मा ने भी अपने होनहार शिष्य की कामयाबी पर अपार खुशी जताई है. उन्होंने मानव के खेल कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि वह खेल के शुरुआती दिनों से ही बेहद अनुशासित, फोकस्ड और मेहनती खिलाड़ी रहा है. कोच ने पूरा विश्वास जताया है कि मानव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के लिए भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा और देश का नाम रोशन करेगा.

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