हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSri Ganganagar News: श्रीगंगानगर के मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन, 14 साल की मेहनत लाई रंग, परिवार में जश्न

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर के मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन, 14 साल की मेहनत लाई रंग, परिवार में जश्न

Manav Suthar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, जिससे जिले और परिवार में खुशी का माहौल है.

By : हरनेक कंबोज, श्रीगंगानगर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 20 May 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के लिए क्रिकेट के मैदान से एक बेहद ही गर्व और खुशी की खबर सामने आई है. जिले के होनहार युवा क्रिकेटर मानव सुथार का चयन भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम (Team India) में हो गया है. मानव की इस शानदार उपलब्धि की खबर मिलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. उनके घर पर रिश्तेदारों और खेल प्रेमियों की ओर से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और परिवार में जश्न का माहौल है.

मानव सुथार के पिता पेशे से एक अध्यापक हैं. बेटे के नेशनल टीम में चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस पल की भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि मानव की दिन-रात की कड़ी मेहनत और लंबा संघर्ष आज रंग लाया है.

वहीं, मानव की मां बेटे की इस बड़ी सफलता पर भावुक हो गईं. उन्होंने खुशी के आंसू पोछते हुए कहा, "मेरे बेटे की 14 साल की तपस्या आज जाकर सफल हुई है. उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन-रात एक कर दिया था और पूरी लगन के साथ लगातार प्रैक्टिस की है."

Rajasthan: दाल से पेट्रोल तक सब महंगा, बढ़ती कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तोड़ी कमर!

'श्रीगंगानगर को मिली राष्ट्रीय पहचान, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा'

श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए ऐतिहासिक पल बताया है. उन्होंने कहा कि हमारे जिले में क्रिकेट की अपार संभावनाएं हैं और मानव सुथार का चयन यहां के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेगा. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर के क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो सपना देखा गया था, वह अब पूरा होता नजर आ रहा है.

'शुरू से ही अनुशासित और मेहनती रहा है मानव'

मानव सुथार को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले उनके कोच धीरज शर्मा ने भी अपने होनहार शिष्य की कामयाबी पर अपार खुशी जताई है. उन्होंने मानव के खेल कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि वह खेल के शुरुआती दिनों से ही बेहद अनुशासित, फोकस्ड और मेहनती खिलाड़ी रहा है. कोच ने पूरा विश्वास जताया है कि मानव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के लिए भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा और देश का नाम रोशन करेगा.

Rajasthan: दाल से पेट्रोल तक सब महंगा, बढ़ती कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तोड़ी कमर!

About the author हरनेक कंबोज, श्रीगंगानगर

हरनेक कंबोज राजस्थान के श्रीगंगानगर की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. वो तीन सालों से एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं. 
Read More
Published at : 20 May 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Sri Ganganagar News Manav Suthar RAJASTHAN NEWS Rajasthan Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
डूंगरपुर: ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल, जिलेभर में दवा की दुकानें बंद
डूंगरपुर: ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल, जिलेभर में दवा की दुकानें बंद
राजस्थान
भरतपुर: घर में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला, वन विभाग के सामने जलाया लेपर्ड का शव 
भरतपुर: घर में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला, वन विभाग के सामने जलाया लेपर्ड का शव 
राजस्थान
Jodhpur News: जोधपुर में मंदिर भी सुरक्षित नहीं, शिवलिंग से चांदी का नाग चोरी, CCTV फुटेज में कैद वारदात
जोधपुर में मंदिर भी सुरक्षित नहीं, शिवलिंग से चांदी का नाग चोरी, CCTV फुटेज में कैद वारदात
राजस्थान
'श्वेत पत्र जारी करें भजनलाल शर्मा', CAG की रिपोर्ट पर ने राजस्थान सरकार को घेरा
'श्वेत पत्र जारी करें भजनलाल शर्मा', CAG की रिपोर्ट पर ने राजस्थान सरकार को घेरा
Advertisement

वीडियोज

ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
इंडिया
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
पंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...
पंजाब में दिनदहाड़े जो हुआ, वीडियो देख हरभजन सिंह को आया गुस्सा कहा- पुलिस...
टेलीविजन
करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
न्यूज़
CHINA-RUSSIA TALKS: पुतिन से मुलाकात के बाद गरजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान वॉर पर दो टूक, ट्रंप पर ऐसे साधा निशाना
पुतिन से मुलाकात के बाद गरजे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान वॉर पर दो टूक, ट्रंप पर ऐसे साधा निशाना
इंडिया
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
इंडिया
'पीएम मोदी नहीं देश को गाली...' राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी, गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा है?
'PM नहीं देश को गाली...' गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी BJP, गिरिराज से पीयूष गोयल किसने क्या कहा?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget