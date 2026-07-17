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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 500 रुपये के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाने वाली टीचर सस्पेंड, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती

राजस्थान: 500 रुपये के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाने वाली टीचर सस्पेंड, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती

Rajasthan News In Hindi: सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में 500 रुपये चोरी होने के शक में कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की कपड़े उतरवा के तालाशी ली गई. मामले में सीनियर लेडी टीच को सस्पेंड कर दिया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ शर्मनाक व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि 500 रुपये चोरी होने के शक में कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की तलाशी ली गई. छात्राओं का कहना है कि तलाशी के नाम पर उनके कपड़े तक उतरवा दिए गए, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हो गए हैं.

घटना के पता चलते ही ग्रामीणों ने स्कूल का तोड़कर किया हंगामा

स्कूल से घर पहुंचने के बाद छात्राओं ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और विरोध जताते हुए स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. इसके बाद छात्राओं के बयान दर्ज किए गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई. प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी सीनियर लेडी टीचर सरस्वती मीणा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है.

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले में की सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है. इसमें जांच के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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Education Department RAJASTHAN NEWS
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