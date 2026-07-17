राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ शर्मनाक व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि 500 रुपये चोरी होने के शक में कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की तलाशी ली गई. छात्राओं का कहना है कि तलाशी के नाम पर उनके कपड़े तक उतरवा दिए गए, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हो गए हैं.

घटना के पता चलते ही ग्रामीणों ने स्कूल का तोड़कर किया हंगामा

स्कूल से घर पहुंचने के बाद छात्राओं ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और विरोध जताते हुए स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. इसके बाद छात्राओं के बयान दर्ज किए गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई. प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी सीनियर लेडी टीचर सरस्वती मीणा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है.

Dungarpur News: शिक्षकों की कमी और छात्राओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ फूटा छात्रों का गुस्सा, स्कूल पर जड़ा ताला

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मामले में की सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है. इसमें जांच के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वसुंधरा राजे के 'दोस्ती-दुश्मनी' वाले बयान पर डोटासरा बोले- BJP में अंदरूनी कलह