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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान12 घंटे की पढ़ाई और पहले ही अटेम्पट में हासिल की AIR-3 , RE-NEET में चमके राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल

12 घंटे की पढ़ाई और पहले ही अटेम्पट में हासिल की AIR-3 , RE-NEET में चमके राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल

Re-NEET 2026 Results: राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है. उन्हें 720 अंकों में से 711 अंक मिले हैं. इस बड़ी उपलब्धि पर उपलक्ष्य ने कहा, "बहुत अच्छा फील कर रहा हूं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार (16 जुलाई) देर रात री-नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया. इसमें 11.21 लाख छात्र पास हुए हैं. इस बीच राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है. उन्हें 720 अंकों में से 711 अंक मिले हैं.

इस बड़ी उपलब्धि पर उपलक्ष्य ने कहा, "बहुत अच्छा फील कर रहा हूं. मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपने मां-बाप के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. अब रिजल्ट आया तो मम्मी-पापा बहुत खुश हैं." अपनी पढ़ाई को लेकर कहा कि लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ता था. कभी ज्यादा तो कभी कम पढ़ाई भी कर लेता था.

उन्होंने बताया कि वह आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं. वहीं पेपर लीक होने पर कहा कि डर यह था कि बाद में अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं. बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रहीं थीं, लेकिन मन एक यह भी खुशी थी कि पहले जो गलतियां कर दी थी उसे सुधारने का एक और मिला.

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क्या बोले री-नीट 2026 में AIR 3 पाने वाले उपलक्ष्य गोयल?

अपने कामयाबी के सफर को लेकर उन्होंने कहा, "कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा. पूरा समय पढ़ाई को देना पड़ता था, किसी फंक्शन में जाना नहीं हो पाता था. प्रेशर था कि पढ़ाई और प्रैक्टिस करते रहो. मैं घर से बाहर नहीं निकलता था. बंद कमरे में रहकर मैंने अपना सारा टाइम पढ़ाई को दिया है." 

उन्होंने आगे भविष्य के छात्रों को सलाह देते हुए कहा, "हमेशा अपने टीचर की बात मानें. टीचर जो कहते हैं वह हमेशा सही और बेस्ट होता है और सवालों की प्रैक्टिस और टेस्ट करते रहिए उससे इंप्रूवमेंट आता रहेगा. 

बेटे की कामयाबी पर क्या बोले पिता मुकेश गोयल?

उपलक्ष्य गोयल के पिता मुकेश गोयल के पिता ने अपने बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "बहुत ही गर्व का पल है. हमारे परिवार में सबसे टॉपर यही है. शुरू से ही यह इंटेलिजेंट रहा है. जब यह ग्यारवीं की पढ़ाई कर रहा था तो इसने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए. तो मैंने कहा जो तेरा मन चाहे वो करो तो इसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है."

उन्होंने आगे भावुक होते कहा, "इसने जो मेहनत की वह काबिल-ए-तारीफ है. हमसे न कभी कुछ मांगा और न ही कोई मांग रखी. बस इसका एक ही टारगेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है और पहले ही प्रयास में करना है." 

पेपर लीक को लेकर पिता मुकेश गोयल ने क्या कहा?

पेपर लीक को लेकर मुकेश गोयल ने कहा, "जब पेपर लीक हुआ तो पहले तो इसे बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में इसको यह भी ठीक लगा कि पेपर बहुत आसान था. आसान पेपर की वजह से रैंक जो इसको मिलना चाहिए थी वह नहीं मिल पाती. इसका सपना था कि मुझे दिल्ली एम्स मिले."

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पिता ने बताया कि 720 में यह भी आ रहा था लेकिन इसके अलावा भी कई लोग थे तो दिल्ली एम्स मिलने में संदेह था. अब दोबारा तैयारी करने के बाद पहले से इसका एक नंबर ज्यादा है. उन्होंने आगे कहा, "हमें यह तो पता था कि इसका पढ़ाई का लेवल टॉप 100 में है. क्योंकि इसके टीचर्स कहते थे कि इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है यह 720 अंक ही लाएगा."

देश में तीसरी रैंक लाने पर भावुक हुई मां

उपलक्ष्य गोयल की माता अनुराधा गोयल कहती हैं, "मेरे पास शब्द नहीं हैं। उसने अपने इस सपने के लिए सब कुछ त्याग दिया। मैं यह बयां नहीं कर सकती कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस लक्ष्य के इर्द-गिर्द कैसे बनाया. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरे मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसने जो भी सपना देखा है, वह पूरा हो। उसने दिन-रात पढ़ाई की और अपने सहपाठियों की भी मदद करता था। अगर कोई बच्चा पूरी लगन से पढ़ाई करे और कुछ करने का ठान ले, तो वह उसे हासिल कर ही लेता है। एक बार जब बच्चा यह तय कर लेता है कि उसे क्या बनना है, तो सफलता निश्चित है।" 

'दोस्तों की हमेशा करता था मदद'

मां ने बताया कि यह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था. इसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं दूसरों की मदद न करूं मेरा समय खराब हो रहा है. ऐसा इसने कभी नहीं सोचा. यह उपलक्ष्य का स्वभाव है. उन्होंने आगे कहा, "यह ज्यादा बोलता नहीं है. ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं. इसलिए बस यह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है."

पेपर लीक को लेकर कहा, "इसको इस चीज का बहुत दुख हुआ था कि पेपर लीक हो गया. नबंर मेरे अच्छे भी आए तो भी कोई फायदा नहीं हुआ. फिर मैंने समझाया कि अब अगर कठिन पेपर आता है तो ओरिजनल रैंक का पता चलता है कि हां बच्चे ने पढ़ाई की है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS NEET 2026 Re- NEET
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