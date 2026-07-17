जयपुर में बदमाशों की ATM लूट की साजिश फेल, सरियों और डंडों से उखाड़ने की कोशिश, CCTV में कैद आरोपी
Jaipur News In Hindi: जयपुर-सीकर हाईवे पर 4 से 5 बदमाशों ने ATM लूटने के लिए सरियों और डंडों से उस पर वार किए. मगर वे फिर भी सफल नहीं हो पाए. पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी की तालाशी शुरू की दी है.
जयपुर-सीकर हाईवे पर चौमूं के जैतपुरा इलाके में देर रात एटीएम (ATM) लूटने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात भले ही नाकाम रही, लेकिन एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों ने बदमाशों की पूरी गतिविधि रिकॉर्ड कर ली. अब यही फुटेज पुलिस जांच का सबसे बड़ा आधार बन गई है.
4 से 5 बदमाशों ने की सरियों और डंडों से एटीएम तोड़ने की कोशिश
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि देर रात करीब 2 बजे एक कार एटीएम के बाहर आकर रुकती है. उसमें से 4 से 5 बदमाश उतरते हैं और सीधे एटीएम की ओर बढ़ जाते हैं. पहले वे मशीन का निरीक्षण करते हैं, फिर सरियों और डंडों से उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं. काफी देर तक एटीएम को नुकसान पहुंचाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो बदमाश नया तरीका अपनाते हैं.
फुटेज में बदमाश एटीएम पर रस्सी बांधते हुए भी नजर आते हैं. उनका मकसद मशीन को खींचकर उखाड़ना था, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही. कई मिनट तक लगातार मशक्कत करने के बावजूद जब एटीएम अपनी जगह से नहीं हिला तो बदमाश घबराकर मौके से फरार हो गए.
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पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर की इलाकों में घेराबंदी, बनाई विशेष टीमें
घटना की सूचना मिलते ही चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने एटीएम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कब्जे में लेकर बदमाशों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है. शुरुआती जांच में वारदात को पूरी योजना के साथ अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है.
जयपुर पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. राहत की बात यह रही कि एटीएम में रखी करीब 5 लाख रुपये की नकदी सुरक्षित बच गई और बदमाश खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए.
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