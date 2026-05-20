राजस्थान: दाल से पेट्रोल तक सब महंगा, बढ़ती कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तोड़ी कमर!

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: दाल से पेट्रोल तक सब महंगा, बढ़ती कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तोड़ी कमर!

Rajasthan: दाल से पेट्रोल तक सब महंगा, बढ़ती कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास परिवारों की तोड़ी कमर!

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. जयपुर के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार ने बताया कि पेट्रोल, गैस महंगा होने से घर चलाना मुश्किल हो गया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 10:53 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है. देशभर में लगातार बढ़ रही महंगाई ने खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. रसोई का सामान, सब्जियां, दाल, तेल, गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं. ऐसे में सीमित आमदनी वाले परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है.

जयपुर के जोरावर सिंह गेट कॉलोनी में रहने वाली हिना खान का परिवार भी बढ़ती महंगाई से परेशान है. हिना बताती हैं कि उनके पति का साड़ियों का कारोबार कोरोना काल में बंद हो गया था. फिलहाल उनके पति अजहर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे महीने में मुश्किल से 25 हजार रुपए की आमदनी हो पाती है.

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हिना के मुताबिक पहले ही इतने पैसों में घर चलाना आसान नहीं था, लेकिन पिछले करीब तीन महीनों में खर्च अचानक काफी बढ़ गया है. उनका कहना है कि घर का बजट करीब 10 फीसदी तक बढ़ चुका है. दाल, सब्जी, खाने का तेल, साबुन, गैस सिलेंडर और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.

'अब घर चलाना मुश्किल हो गया'

महंगाई की बात करते हुए हिना कई बार भावुक हो जाती हैं. उनका कहना है कि पहले जैसे-तैसे खर्च संभल जाता था, लेकिन अब हर महीने हिसाब बिगड़ जाता है. बच्चों की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है.

वहीं हिना के पति अजहर का कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ-साथ कमाई भी घट गई है. प्रॉपर्टी बाजार पहले जैसा नहीं रहा और काम काफी कम हो गया है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों में उन पर करीब 50 हजार रुपए का कर्ज चढ़ चुका है.

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हर दिन बढ़ रही चिंता

परिवार का कहना है कि अब पूरा दिन खर्च और उधार का हिसाब लगाने में निकल जाता है. महंगाई ने सामान्य परिवारों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है. लोगों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में हालात और मुश्किल हो सकते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Gas Crisis RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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