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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर से बीमार रिश्तेदार को मिलने दिल्ली आए थे बुजुर्ग दंपती, मालवीय नगर अग्निकांड ने ले ली जान

अजमेर से बीमार रिश्तेदार को मिलने दिल्ली आए थे बुजुर्ग दंपती, मालवीय नगर अग्निकांड ने ले ली जान

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर फ्लोरिस्ट स्टे होटल ग्निकांड में अजमेर के बुजुर्ग दंपत्ति समेत 6 अन्य लोगों की मौत हुई है. दोनों दंपत्ति मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती रिश्तेदार को देखने आए थे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 04 Jun 2026 01:09 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस्ट स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड में अजमेर के एक बुजुर्ग दंपती को भी मौत के मुंह में डाल दिया. हादसे में रिटायर्ड बैंक मैनेजर जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला के साथ ही ससुराल पक्ष के 6 अन्य लोगों की भी मौत हुई है. बुजुर्ग दंपति की मौत से अजमेर में मातम पसरा हुआ है. दंपती की बेटी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुकी है, जबकि इकलौता बेटा आज अमेरिका से दिल्ली पहुंचेगा.

जानकारी के मुताबिक अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके के रहने वाले जवरी लाल अग्रवाल रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे. वह साल 2016 में रिटायर हुए थे. गुलाब बाड़ी में वह पत्नी कमला के साथ अकेले ही रहते थे. शादी के बाद बेटी दीपा जयपुर में रहती थी, जबकि इकलौता बेटा सचिन अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. पिछले कई सालों से वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अमेरिका में ही रहता है. जवरी लाल अग्रवाल की पत्नी कमला का तीन दिन पहले एक जून को बर्थडे था. जवरी लाल ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया था.

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मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती रिश्तेदार को देखने आए थे पति-पत्नी

जानकारी के मुताबिक जवरी लाल की पत्नी कमला के मायके के एक रिश्तेदार दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे. जवरी लाल और कमला उन्हें देखने के लिए 2 जून को दिल्ली गए थे. अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद दोनों मौत वाले होटल में ठहरे थे. यहीं पर पत्नी कमला के मायके के कई अन्य सदस्य भी रुके हुए थे. बुधवार (3 जून) को होटल में लगी आग में जवरी लाल और कमला के साथ ही छह करीबी रिश्तेदार भी मौत के मुंह में समा गए. इनमें कई बच्चे भी है.

USA मे सेटल बड़े बेटे से संपर्क करने का किया गया प्रयास

गुलाबबाड़ी निवासी जवरी लाल अग्रवाल के पड़ोसी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्हें कल दोपहर में घटना की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने परिवार के बड़े बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया, जो USA मे सेटल है और वही काम करता है, लेकिन बात नहीं हो सकी. बाद में वीडियो कॉल पर बहू से बातचीत हुई, जिसने दुखद घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह बात करने की स्थिति में नहीं है. कुछ देर बाद परिवार की बेटी से बात हुई, जिसने बताया कि पहले उसकी मां का शव मिला, बाद में पिता का.

राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे साल 1998 से क्षेत्र में रह रहे हैं, जबकि जवरी लाल अग्रवाल साल 2000 से उनके पड़ोसी हैं. दोनों यूको बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत रहे और 30 जनवरी 2016 को एक साथ रिटायर हुए थे. उन्होंने बताया कि जवरी लाल अग्रवाल धार्मिक प्रवृत्ति के बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं.

घटना की सूचना मिलते ही गुलाबबाड़ी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन और पड़ोसी लगातार दिल्ली से आने वाली जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पूरे इलाके में परिवार के बाकी सदस्यों की कुशलता के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jun 2026 01:09 PM (IST)
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Ajmer News Malviya Nagar News RAJASTHAN NEWS
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