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राजस्थान पंचायत चुनावों की आ गई तारीख, 22 अगस्त से नामंकन, 15 नवंबर से पहले आ जाएंगे रिजल्ट्स

Rajasthan Panchayat Nikya Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस संदर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 03:28 PM (IST)
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राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया.

कार्यक्रम के अनुसार, ओबीसी सीटों के आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग 5 अगस्त को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा. इसके बाद 6 से 15 अगस्त तक सीटों का आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

नगर निकाय चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम 17 अगस्त को जारी होगा. 22 अगस्त से नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 20 सितंबर तक नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी. इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 15 नवंबर तक पंचायत चुनाव भी पूरे कर लिए जाएंगे.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तय समयसीमा के भीतर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अब किसी भी तरह का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.

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हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जो सरकार 'एक देश, एक चुनाव' की बात करती है, उसे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने चाहिए थे. उनका आरोप है कि राज्य सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उसे चुनाव कार्यक्रम घोषित करना पड़ा.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics BJP Congress RAJASTHAN NEWS Rajasthan Panchayat Election 2026
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