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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: डीडवाना में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान पर चला बुलडोजर, परिजनों ने मचाया हंगामा

राजस्थान: डीडवाना में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान पर चला बुलडोजर, परिजनों ने मचाया हंगामा

Rajasthan News In Hindi: डीडवाना जिले में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के खिलाफ पुलिस और नगर परिषद ने उसके मकान के करीब 19 गज हिस्सा पट्टे की अतिक्रमण जमीन पर बुलडोजर चलाया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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राजस्थान के डीडवाना जिले में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के खिलाफ पुलिस और नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया है. यह कार्रवाई पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सोमवार (20 जुलाई) को की. प्रशासन के अनुसार, जांच में सामने आया कि मकान का करीब 19 गज हिस्सा पट्टे की जमीन की सीमा से बाहर और सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ था.

अतिक्रमण की पुष्टि के बाद नगर परिषद ने पक्ष को किया था नोटिस जारी

अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर परिषद ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था. नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया. बुलडोजर से मुख्य गेट की दीवार, बाथरूम, शौचालय और पानी की हौद को तोड़ा गया. प्रशासन का कहना है कि केवल उसी हिस्से पर कार्रवाई की गई, जो सरकारी भूमि और रास्ते पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया था.

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पिता का दावा, बेटे का आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं 

इस दौरान दिनेश स्वामी के परिजनों ने कार्रवाई का विरोध भी किया. उसके पिता ने दावा किया कि मकान उनके नाम पर है और उनका बेटे के आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं है. वहीं उसकी मां और बहन ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित रखा और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई.

पुलिस के मुताबिक, दिनेश स्वामी डीडवाना थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में महिलाओं से लूट की दो घटनाओं में उसकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने उसकी संपत्तियों की जांच कराई थी. इसी जांच में अतिक्रमण मिलने पर नगर परिषद ने नियमानुसार नोटिस जारी किया और बाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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