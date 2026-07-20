राजस्थान: डीडवाना में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान पर चला बुलडोजर, परिजनों ने मचाया हंगामा

राजस्थान के डीडवाना जिले में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के खिलाफ पुलिस और नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया है. यह कार्रवाई पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सोमवार (20 जुलाई) को की. प्रशासन के अनुसार, जांच में सामने आया कि मकान का करीब 19 गज हिस्सा पट्टे की जमीन की सीमा से बाहर और सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ था.

अतिक्रमण की पुष्टि के बाद नगर परिषद ने पक्ष को किया था नोटिस जारी

अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर परिषद ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था. नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया. बुलडोजर से मुख्य गेट की दीवार, बाथरूम, शौचालय और पानी की हौद को तोड़ा गया. प्रशासन का कहना है कि केवल उसी हिस्से पर कार्रवाई की गई, जो सरकारी भूमि और रास्ते पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया था.

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पिता का दावा, बेटे का आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं

इस दौरान दिनेश स्वामी के परिजनों ने कार्रवाई का विरोध भी किया. उसके पिता ने दावा किया कि मकान उनके नाम पर है और उनका बेटे के आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं है. वहीं उसकी मां और बहन ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित रखा और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई.

पुलिस के मुताबिक, दिनेश स्वामी डीडवाना थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में महिलाओं से लूट की दो घटनाओं में उसकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने उसकी संपत्तियों की जांच कराई थी. इसी जांच में अतिक्रमण मिलने पर नगर परिषद ने नियमानुसार नोटिस जारी किया और बाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई.

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