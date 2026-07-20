राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समितियों तथा नगर निकाय चुनावों को नवंबर महीने में कराने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, 15 नवंबर से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इस संबंध में आज राजस्थान हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया जाएगा.

आज हाईकोर्ट में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सुनवाई होनी है. सूत्रों की मानें तो राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से हाईकोर्ट को विस्तृत समय-सारणी सौंपी जाएगी. इसमें 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपने, 15 अगस्त तक सीटों के आरक्षण का काम पूरा करने और उसके बाद आपत्तियां मांगते हुए 90 दिनों में चुनाव पूरा कराने का कार्यक्रम शामिल है.

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चरणबद्ध तरीके से होगी प्रक्रिया

सरकार की योजना के मुताबिक:

5 अगस्त 2026 तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा.

15 अगस्त तक आरक्षण संबंधी कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी.

आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा.

पूरे चुनावी कार्यक्रम को 15 नवंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य है.

हाईकोर्ट की मंजूरी का इंतजार

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट आज दिए जाने वाले हलफनामे पर संतोष जताते हुए इस समय-सारणी को मंजूरी दे सकता है. इससे राज्य में लंबे समय से लंबित पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मतदाता सूची के विशेष संशोधन, बूथों के पुनर्निर्धारण और अन्य तकनीकी तैयारियों पर काम तेज कर दिया गया है.

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