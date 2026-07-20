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राजस्थान में पंचायत-नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर, 15 नवंबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी

Rajsthan News In Hindi: राजस्थान में नवंबर में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी है. 5 अगस्त तक OBC रिपोर्ट, 15 अगस्त तक आरक्षण, 90 दिनों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समितियों तथा नगर निकाय चुनावों को नवंबर महीने में कराने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, 15 नवंबर से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इस संबंध में आज राजस्थान हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया जाएगा.

आज हाईकोर्ट में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सुनवाई होनी है. सूत्रों की मानें तो राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से हाईकोर्ट को विस्तृत समय-सारणी सौंपी जाएगी. इसमें 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपने, 15 अगस्त तक सीटों के आरक्षण का काम पूरा करने और उसके बाद आपत्तियां मांगते हुए 90 दिनों में चुनाव पूरा कराने का कार्यक्रम शामिल है.

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चरणबद्ध तरीके से होगी प्रक्रिया

सरकार की योजना के मुताबिक:

5 अगस्त 2026 तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा.
15 अगस्त तक आरक्षण संबंधी कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी.
आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा.
पूरे चुनावी कार्यक्रम को 15 नवंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य है.

हाईकोर्ट की मंजूरी का इंतजार

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट आज दिए जाने वाले हलफनामे पर संतोष जताते हुए इस समय-सारणी को मंजूरी दे सकता है. इससे राज्य में लंबे समय से लंबित पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मतदाता सूची के विशेष संशोधन, बूथों के पुनर्निर्धारण और अन्य तकनीकी तैयारियों पर काम तेज कर दिया गया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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